شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فشل نظام الصيام المتقطع.. منها عدم ممارسة الرياضة وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس من الإحباط مع استخدام نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن لعدم تحقيق الغرض منه بفقدان المزيد من الكيلو جرامات فى فترة قصيرة، ولكن الأمر لا يدعو للإحباط فقد يكون مؤشرًا على شيء قد تفعله بشكل خاطئ أثناء إتباع نظام الصيام المتقطع، وهناك بعض الأسباب المحتملة التى قد تعطل وصولك للنتائج المرجوة مع هذا النظام، وطرق العودة إلى المسار الصحيح، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 5 أخطاء شائعة عند إتباع نظام الصيام المتقطع: 1- لا تحسب السعرات الحرارية بكفاءة

خطأ محتمل لدى الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظام الصيام المتقطع وهو تجاهل عدد السعرات الحرارية التى يتناولها أثناء الأكل، فقد تتناول أكثر أو أقل من السعرات الحرارية المطلوبة.

- الحل: تناول كميات صغيرة ومتوسطة من الطعام خلال الوجبات، سيساعد عمل جدول يوميات لتحديد كمية السعرات الحرارية اللازمة على الانتباه لعدها أثناء تناول الطعام.

2- تناول أطعمة غير صحيحة لنظام الصيام المتقطع

على الرغم أن الصيام المتقطع لا ينصح باتباع نظام غذائى يعتمد على أنواع معينة من الطعام، إلا أنه يجب مراعاة تناول الأنواع المناسبة والمفيدة من الأطعمة.

- الحل: أن يحرص الشخص على تناول كل ما يحتاجه الجسم من البروتين والألياف والكربوهيدرات بطريقة مناسبة.

3- عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

لفقدان الوزن بشكل مثالى يحتاج الشخص إلى اتباع نظام غذائى مستدام جيد وممارسة الرياضة أيضًا، فلن يؤدى خفض معدل السعرات الحرارية المهمة وحدها كما هو الحال مع أى نظام غذائى أخر، حيث يحتاج الشخص الذى يتبع نظام الصيام المتقطع إلى أن يكون نشيطًا بدنيًا لتعزيز فقدان الوزن على المدى الطويل.

الحل: يمكنك إجراء بعض التمارين الخفيفة نظرًا لأن الصيام المتقطع يمكن أن يستنزف مستويات الطاقة لديك، مثل المشى والجرى وتمارين القوة.

4- قد تعانى من مشاكل هرمونية

أحيانًا قد تكون المشكلة فى عدم فقدان الوزن هى الهرمونات، خاصة أنها تلعب دورًا رئيسيًا فى تسريع فقدان الوزن، وإذا كانت الهرمونات غير منتظمة قد يصعب عملية إنقاص الوزن.

- الحل: يجب فحص أى مشكلات هرمونية قد نعانى منها فورًا من خلال استشارة أخصائى تغذية الذى يساعدك فى تحقيق أفضل نتائج.

5- قلة النوم

إذا كنت لا تنام جيدًا فلا يوجد نظام غذائى أو تمرين فى العالم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، النوم الجيد أمر ضرورى للتحكم السليم فى الوزن مع نظام الصيام المتقطع، إذا كنت تعانى من اضطرابات فى النوم فيمكن أن يؤدى ذلك لعدم السيطرة على هرمونات الجسم والشعور بالإجهاد ومن ثم التأثير على الشهية وعملية التمثيل الغذائى وانخفاض الطاقة.