شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة منظمة الصحة العالمية للبشرية: لا تتنافسوا فى الحصول على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن هناك عدة رسائل أرسلها للعالم، رسالتي الأولى للعالم أجمع، إن لبنان مثال للدول التى تعانى ولا أريدها أن تستمر فى المعاناة وتتألم، ونرى النساء، والأطفال والرجال يفترشون الأرض، وعلينا أن نتعاون حتى نضمن عدم تأخر أحد عن الركب، وعدم تأخر أى طفل أو رجل وعدم تركهم يتأثرون بالوضع السائد لديهم، علينا توحيد الجهود للتصدى للكثير من التحديات الصحية التى تواجهها لبنان من زيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأضاف أنه لابد من مواجهة التأخير فى الخدمات الطبية بسبب كورونا، ومواجهة التحديات الصحية، والنظر فى مكامن التطوير، والمشاركة معا للتعامل مع التحديات، والرسالة الثانية، بالنسبة للعالم، هو عدم التنافس للحصول على لقاحات كورونا، موضحًا أن هذا لن يفيد، ولن ينجح، وقد التزمت مبادرة كوفاكس بتوفير لقاحات كورونا لجميع سكان الأرض، لأن أى دولة اذا قامت بتطعيم 100% من سكانها، فلن تستطيع حمايتهم، لأنه لابد من حماية الجميع لمنع تفشى فيروس كورونا، ورسالتى الأخيرة، أنه بعد مرور سنة كاملة على جائحة كورونا هناك الكثير من العواقب الوخيمة لذلك علينا الاستمرار من هذا الزخم من القوة لحماية أهالينا، وأن نتعاون سويا للتصدى للجائحة.

وأضاف أن كلمة مناعة القطيع تم تداولها الفترة الماضية، وهى تعنى وصول العدوى لــ70% من السكان، ولكن هذا المصطلح لا ينطبق على الوضع الراهن، لذلك علينا توخى الحرص والحذر بالالتزام بالاجراءات الوقائية، وتوفير لقاحات كورونا للجميع.

وفيما يخص العراق، فهى لم تحصل على اللقاح حتى الآن، ومتوقع أن تحصل على الكميات المطلوبة ضمن الصفقات الثنائية التى أجرتها مع بعض الشركات، وتم ارسال عدد من اللقاحات للدول التى تعانى من ضعف بالأنظمة الصحة حيث وصلت اللقاحات الى تونس وفلسطين.