شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعتمد 3 لقاحات لفيروس كورونا .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمنظمة ، إنه بالنسبة للقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح فى عدة مجموعات ثبت أن اللقاح مازال ناجحا حتى مع كبار السن، فوق الـ65 عاما، مضيفا : "وحتى لو نجاح اللقاح أقل فى هذه المجموعات، فإن وجود لقاح أفضل من عدم وجود لقاح".

وأضاف أنه بالنسبة للحوامل، فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفيروس كورونا، لذلك فقد ثبت من البيانات المتوفرة لدينا فعالية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح".

وقال إن لقاح سبوتنيك v الروسى لم يتم الموافقة عليه من قبل المنظمة، موضحا أن هناك 3 شركات قدمت الوثائق وراجعتها المنظمة لضمان تلبية المأمونية للبشر، وعليه فقد عملت المنظمة مع كل الشركات ونراجع جميع اللقاحات عن كثب، ولكن لم نعتمد اللقاح الروسى حتى الآن، موضحا أن المنظمة اعتمدت 3 لقاحات وهى فايزر واسترازينيكا ، موديرنا، ويتم تقديم 100 مليون جرعة يوميا فى العالم.

من جابنها، قالت الدكتورة نجاة رشدى نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، إن لبنان يعانى من الأزمات مما زاد مستوى الفقر، و55% يعانى من الفقر، وهذا يزيد نتيجة جائحة كورونا، موضحة أن الأمم المتحدة دعمت الحكومة بـ140 مليون دولار، ولكن نحتاج للدعم الصحى.

وقال الدكتور جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى باكستان، إن هناك تحسنا فى بعض المناطق مثل إسلام أباد ولكن المناطق الأخرى تمثل تحديا ومع توفير اللقاحات لابد من رفعى الوعى المجتمعى ، موضحا أن الوضع الإنسانى يزداد سوءا فى باكستان.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط ، إنه من خلال مبادرة كوفاكس سيتم توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة، وضمان الوصول العادل للقاح بنسبة 20 % من السكانويشمل النازحين واللاجئين ، والفئات الضعيفة.