شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لسرطان الأطفال.. الصداع المستمر وألم العظام علامات تنذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان هو أحد أكثر الأمراض ترويعًا في العالم، يمكن أن يصيب السرطان أي شخص ، في أي عمر ، وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بكل نوع من أنواع السرطان يعتمد على عوامل مختلفة، ينتشر السرطان أيضًا بين الأطفال، مما يؤدي إلى تدني نوعية الحياة، وانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، والحاجة الشديدة للعلاج بين الأطفال، بل يعتبر سرطان الدم أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعًا عند الأطفال.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يتم الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال في الخامس عشر من فبراير من كل عام لنشر الوعي حول سرطانات الأطفال، والحاجة إلى رعاية وعلاج أفضل له.

ويوجد في جميع أنحاء العالم أكثر من 200ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الأطفال سنويًا ، تحدث 70 % منها في العالم النامي، منها الورم الأرومي العصبي وهو الورم الخبيث الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة.

وتعتبر أورام الجهاز العصبي المركزي أيضًا شائعة جدًا عند الأطفال منذ الطفولة وحتى المراهقة.

العلامات والأعراض المبكرة للسرطان بين الأطفال

ويجب عدم الاستخفاف بألم العظام والمفاصل والظهر عند الأطفال، حيث يعاني 20-30 % من الأطفال المصابين بسرطان الدم من آلام العظام أو تورط المفاصل بينما قد يصاب 60 %بأعراض الجهاز العضلي الهيكلي، كما يجب أن يؤخذ ألم الظهر عند الأطفال على محمل الجد، كما ينبغى تقييم احتياجات الكلام المتداخل والصداع المستمر لأكثر من أسبوعين.



سرطان الاطفال

الشحوب، تضخم العقد اللمفية المعمم ، ارتفاع ضغط الدم ، الإسهال المستعصي، كلها علامات يجب أن ينتبه الطبيب دائمًا لها، وقد يشير السعال غير المنتج أو ضيق التنفس أو بحة الصوت أو الصرير إلى وجود كتلة سرطانية.