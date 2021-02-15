شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الم الرقبة وطرق علاجها المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون الرقبة من فقرات تربط الجمجمة بالجذع العلوي، وتشكل العظام والأربطة والعضلات نظام دعم رقبتك للحركة والاستقرار، ويمكن أن يصبح أي نوع من الإصابات والتورم سببًا وراء آلام الرقبة وتيبسها.

تختلف آلام الرقبة من شخص لآخر ، ويمكن أن تكون خفيفة أو شديدة ، عرضية أو منتظمة، ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth"، يحدث هذا في الغالب بسبب سوء الموقف والوضعية، وعادة ، لا توجد حالة صحية أساسية خطيرة وراء آلام الرقبة ويمكن علاجها لبضعة أيام. ومع ذلك ، إذا استمر الألم لأكثر من بضعة أسابيع ، فعليك استشارة الطبيب للحصول على العناية الطبية.

ما الذي يسبب آلام الرقبة؟1. وضعية الرقبة

في بعض الأحيان ، نشوش أجسادنا من خلال اتخاذ خيارات معينة في نمط الحياة، ويعد انظر في هاتفك الذكي لساعات طويلة أثناء انحناء رقبتك سببًا رئيسيًا لألم الرقبة، لذلك ، يجب تحسين الوضع السيئ لتقليل الألم، لذا، يجب أيضًا أن تعتني بوضعية نومك بما في ذلك الرقبة، ويمكن أن يؤدي العمل على الكمبيوتر المحمول لساعات أطول إلى تصلب وألم في الرقبة.

2. قلة تمارين الرقبة

يمكن أن يكون لألم الرقبة أسباب لا ترجع إلى أي حالات طبية أساسية ولكن فقط بسبب نقص تمارين الرقبة، فعدم تحريك رقبتك للأمام والخلف والجوانب بشكل صحيح يمكن أن يجعلها مؤلمة وممتعة، تمارين الرقبة مثل الإمالة إلى الأمام والخلف والإمالة الجانبية ولف الكتف هي بعض تمارين الرقبة التي يمكن أن تساعدك في مثل هذه المواقف.

3. إصابات الرأس

يمكن أن تكون إصابة الرقبة أو الرأس سببًا أيضًا وراء آلام الرقبة، وعندما يتم تحريك الرأس للخلف ثم للأمام ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة شديدة في الرقبة وألم، لذلك ، يجب أن تحرص على عدم هز رأسك كثيرًا أثناء ممارسة الرياضة وحماية نفسك من التعرض لأي إصابات في الرقبة.

4. هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة صحية تصبح فيها عظامك ضعيفة وهشة، ويصبحون عرضة للكسر بسهولة، يمكن أن يكون هذا المرض أيضًا عاملاً وراء آلام عضلات الرقبة وتيبسها، لذا فإن هشاشة العظام هي حالة رئيسية تسبب آلام الرقبة.

علاج آلام الرقبة والعلاجات المنزلية

يساعد الفحص البدني بالتأكيد في تحديد سبب التشخيص المناسب لألم الرقبة، وعادة يتم إعطاء مسكنات الألم وبعض الأدوية الأخرى للمريض لتخفيف الآلام، من الأفضل القيام بتمارين الرقبة في المنزل مع الدواء للحصول على نتائج فعالة لذلك، إليك 3 علاجات منزلية لعلاج آلام الرقبة:

1. تمارين الرقبة

من المهم أن تبدأ في ممارسة تمارين الرقبة، يمكنك الاستعانة بخبير أو القيام بعدد من التمارين بنفسك من خلال مشاهدة البرامج التعليمية عبر الإنترنت في المنزل، يمكن أن تفيدك تمارين الرقبة بكفاءة في تخفيف آلام الرقبة الخفيفة والشديدة.

2. كيس الماء الساخن

يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بكيس من الماء الساخن إلى تخفيف الألم في الرقبة وحولها، فهذا علاج طبيعي فعال يستخدمه الكثير من الناس لإدارة الألم، يمكن للضغط الساخن أن يريح عضلات رقبتك ويفتحها، ويعمل كمسكن للألم.

3. إجراء تغييرات في نمط الحياة

تعد التغييرات في نمط الحياة من أفضل الطرق للتعافي من آلام الرقبة، ويعد الحفاظ على وضعية جيدة، وليس الانحناء على جهاز الكمبيوتر الشخصي طوال اليوم وأخذ فترات راحة، بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من آلام الرقبة، يمكنك الاعتماد على كل هذه الطرق الطبيعية لتخفيف آلام الرقبة.