تعيين ساما لوكونديه رئيسا للوزراء بالكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي، الإثنين، تعيين ساما لوكونديه كيينجه، رئيس شركة التعدين الحكومية، في منصب رئيس الوزراء.

وعقب قرار تعيينه، قال لوكونديه إن أولويته تتمثل في إحلال السلام في شرق وجنوب البلاد الشرقي.



وأضاف للصحفيين، أنه: "سنعمل أيضا على القيام بإصلاحات لأن البلاد بحاجة إليها في العديد من القطاعات، بما في ذلك قانون الانتخابات".

واستقال سيلفستر إيلونجا إيلونكامبا، الصديق المقرب للرئيس السابق جوزيف كابيلا، من منصبه كرئيس للوزراء في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تصويت البرلمان على سحب الثقة منه.

ومن شأن تعيين لوكونديه، المدير العام لشركة "جيكاماينز" وحليف الرئيس تشيسيكيدي، أن يساعد الأخير على تشكيل مجلس وزاري أكثر ولاء له للمضي قدما ببرنامجه.

ويأتي التعيين في إطار سلسلة من الانتصارات لتشيسيكيدي على سلفه كابيلا الذي كان مهيمنا على السلطة.

وتدرب لوكونديه، وهو نجل شخصية سياسية بارزة في قلب منطقة التعدين بجنوب شرق الكونجو، كمهندس، وقضى عدة سنوات في مجال التعدين، قبل أن يلتحق بالبرلمان في عام 2006.

وشغل منصب وزير الرياضة إلا أنه استقال عام 2015 احتجاجا على محاولة كابيلا التي فشلت للترشح لفترة رئاسية ثالثة.