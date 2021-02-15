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محمد بن سلمان وبوتين يبحثان "هاتفيا" ملفات الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير ، ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الشرق الأوسط في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين.

ووفق وكالة الأنباء "واس"، فإن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين. 

واستعرض الأمير محمد بن سلمان وبوتين خلال الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق الوكالة، أكد الأمير محمد بن سلمان وبوتين على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات الروسية السعودية تطورا كبيرا في كل المجالات، وتعاونا مكثفا في ملفات عدة منها سوق النفط.

وفي عام 2019، قامت السعودية وروسيا، بتوقيع نحو 20 اتفاقا للتعاون في شتى المجالات، ترسم مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهمها ميثاق للتعاون طويل الأمد في إطار اتفاق "أوبك+".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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