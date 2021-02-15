أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتراجع وخبير ينصح بالبيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، وفقدت نحو 5 جنيهات عن الأسعار المسجلة في الصباح.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر في التعاملات المسائية نحو 906.25 جنيه، مقارنة بنحو 911 جنيها، في الصباح.

بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 793 جنيها، مقارنة بنحو 797 جنيها، في التعاملات المبكرة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 679.75 جنيه، مقارنة بنحو 683 جنيها، في تعاملات اليوم الإثنين الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 528.75 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر نحو 453.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية في مصر 1820 دولارا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 6344 جنيها.

وعالميا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وحذر مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس قائلا: "وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي".

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2385.30 دولار.