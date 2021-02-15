تأخر وصول لقاحات كورونا إلى فلسطين.. وتأجيل التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة، في وقت عادت فيه أعداد الإصابات إلى الارتفاع.

وكان من المفترض أن تبدأ عملية تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفيروس منتصف فبراير/شباط الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية قبيل جلسة الحكومة الأسبوعية: "طرأ تأخير على وصول كميات اللقاحات المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم، ما أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق يتم الإعلان عنه حال استلامنا اللقاحات متعددة المصادر".

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية لعمليات تحصين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كذلك، نقلت إسرائيل التي بدأت في 10 ديسمبر/كانون الأول حملة تطعيمات طموحة، إلى الجانب الفلسطيني ألفي جرعة من لقاح "موديرنا" من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في يناير/كانون الثاني أنها وقعت 4 عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الفلسطينية وعلى ضوء ازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية تمديد العمل بإجراءات الإغلاق السابقة بدءاً من الأربعاء، بحيث تستمر في الإغلاقات الليلية والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.

وأحصت الضفة الغربية المحتلة نحو 115 ألف إصابة بالفيروس و1398 وفاة، في حين سجل قطاع غزة نحو 54 ألف إصابة و537 وفاة.