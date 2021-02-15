12 دولة بشرق المتوسط تلقت 6 ملايين جرعة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري، الإثنين، أن أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا تم توزيعها في عدد من بلدان الإقليم.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي افتراضي لمكتب المنظمة للإقليم الذي يضم 22 دولة وأكثر من 580 مليون نسمة: "أُعطي حتى اليوم أكثر من 6.3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا إلى الناس في 12 بلداً من بلدان الإقليم"، دون تسمية الدول، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وأشار إلى أن آلية "كوفاكس" الدولية التي أنشئت لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة، سوف توفر خلال الأسابيع المقبلة نحو 37 ألف جرعة لقاح لدولة تونس، وحوالي 94 ألف جرعة لقاح لفلسطين.

وأضاف المنظري أنه "من المتوقع أن تحصل البلدان العشرون الباقية في إقليمنا على ما يقدَّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد من مرفق كوفاكس خلال النصف الأول من هذا العام".

وحتى الآن، وبحسب المنظري، أُصيب ما يقرب من 6 ملايين شخص بوباء "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، وتُوفي نحو 140 ألف شخص.

وأبدى المنظري قلقه بشأن إبلاغ 13 دولة عن حالات إصابة "بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاث الجديدة التي أُبلِغ عنها عالمياً".

وعن كفاية اللقاحات في الإقليم، قال المنظري إنه "من الصعب التكهن بالعدد (الذي يمكن توفيره)، لأن عدداً من دول الإقليم قامت بتعاقدات ثنائية مع الشركات المصنعة.. ووتيرة هذه الاتفاقات ستتسارع".

ودلّل على ذلك بأنه كان يتم تطعيم نحو 500 ألف شخص في اليوم، عالمياً، منذ بدء إنتاج اللقاحات الشهر الماضي، "الآن وصلنا إلى نحو 4.5 مليون شخص يومياً يتم تطعيمهم، حسب إحصاءات الأسبوع الماضي، ما يعكس تسارع توفير اللقاح من جانب الشركات".

وقال المنظري: "لا نزال نشهد توزيعاً غير عادل للقاحات الجاري نشرها في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "سينجح مرفق كوفاكس في توفير اللقاح للدول الفقيرة والتي تعاني بشأن الموارد".