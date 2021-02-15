بيروت - نادين محمد - الأيض، الاستقلاب أو التمثيل الغذائي، مصطلحات تعرف كذلك بالـ Metabolism، وهي عملية كيميائية حيوية يقوم فيها الجسم بتحويل الغذاء إلى طاقة، وذلك عن طريق سلسلة من التفاعلات الكيميائية يقوم فيها بتكسير المواد الغذائية داخل الجهاز الهضمي Catabolism وتحويلها إلى طاقة من خلال بناء وهدم الخلايا والأنسجة، وهذه الطاقة الناتجة في الخلايا بعد مرورها بعدد من العمليات البيوكيميائية تدعى الطاقة الحيوية Bioenergetics، وبالتالي، فإن عملية الأيض مرتبطة إلى حدٍّ كبير بتغذية الجسم وبتوفر العناصر الغذائية التي تمده بالطاقة.

كيف تتم عملية الأيض؟

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بعد حصول الجسم على الطعام، يعمد الجهاز الهضمي إلى الاستعانة بالإنزيمات اللازمة لتحويل البروتينات إلى أحماض أمينية، والدهون إلى أحماض دهنية، والكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة، عندئذ يقوم الجسم باستخدامها، فيمتصها الدم وتنتقل للخلايا، لتقوم بعد ذلك إنزيمات أخرى بتسريع أو تنظيم التفاعلات الكيميائية لأيض هذه المركبات، إما أن تحرر الطاقة الموجودة في كل مركب بهدف استخدامها من قبل الجسم، وهذه عملية الهدم، أو تخزن في أنسجة الجسم، خاصة في أنسجة الكبد والعضلات، أو في الخلايا الدهنية، وهذه عملية البناء.



عملية الأيض والغذاء



ترتبط عملية الأيض بمفهوم معدل الأيض، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، فكلما زاد معدل الأيض، ازداد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، وبالتالي يتضاعف إنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية، وهذا بدوره يساهم في خسارة الوزن بشكل أسهل وأسرع.

إلى ذلك، يلعب الجنس، الطول، الوزن، العوامل الوراثية، السن، نمط الحياة وتركيب الجسم دوراً حيوياً في التأثيرعلى عملية الأيض، هذا فضلاً عن الجفاف، إذ من الأخطاء التي يرتكبها المرء والتي تؤثر على عملية الأيض عدم تناول السوائل بشكل كافٍ، وأهمها الماء، فنقصانه يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض، لأنه أهم مغذٍّ للإنسان.

إلى الماء، يجمع الغالبية من خبراء التغذية أن بعضاً من المشروبات تسرع عملية الأيض في الجسم، تحفزه على حرق الدهون وتساهم في تطهيره من السموم ودعم وظائف أعضائه.

أهم هذه المشروبات:

مشروبات تسرع عملية الأيض في الجسم

الشاي الأخضر والنعناع



الشاي الأخضر يسرع عملية الأيض لاحتوائه على الكاتيكين Catechins، وهو مركب حيوي يعرف باسم الفلافونويد Flavonoid الذي يقلل من الإجهاد التأكسدي. الشاي الأخضر غني أيضاً بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على كبح الشهية.

أما النعناع، فقد أثبتت دراسة أجرتها جامعة كييل Kiel الألمانية، فوائد النعناع لاحتوائه على زيوت طيارة بنسبة 5 %، المنثول Menthol، خل المنثيل Methyl acetate، المنثون Menthone، السينيول Sinol، الليمونين Limonene التي تساهم جميعها في تحفيز عملية الأيض، وبالتالي خسارة الوزن.

بدوره الليمون، يسرع عملية الأيض وفق ما بينت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 ونشرتها مجلة Clinical Biochemistry and Nutrition ، لاحتوائه على فيتامين C ومركبات نباتية، مثل البوليفينول التي تعمل كمضادات للاكسدة، تساهم في تحفيز الكبد على حرق الدهون ومنع تراكمها في الجسم، كما تعمل كمطهر طبيعي للجسم وطارد للسموم.

المكونات

• 7 ملاعق كبيرة من أوراق الشاي الأخضر.

• 7 أكواب من الماء.

• حفنة من أوراق النعناع الطازجة.

• ليمونة أو اثنتان.

الطريقة

• في البداية، يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف أوراق الشاي الأخضر.

• يترك الشاي حتى يغلي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

• يترك حتى يبرد، ثم يوضع في وعاء مناسب.

• تضاف أوراق النعناع وشرائح الليمون.

• يترك مشروب الشاي الأخضر والنعناع في البراد طوال الليل.

• يتم تناول كوب منه يومياً على الريق.

الزنجبيل



الزنجبيل من أهم المشروبات التي تسرع عملية الأيض في الجسم وتحفز الجسم على حرق الدهون المتراكمة، يكبح الشهية، كما يقلل من معدل الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

الإلتزام بتناول كوب من مشروب الزنجبيل الساخن في الصباح على معدة فارغة يساهم في تسريع عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية الزائدة، كما يمكن تناوله بعد الوجبات أو قبلها، إذ يكبح الشهية المفرطة تجاه تناول الطعام.

التوت الأزرق والحليب



التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تسرع عملية الأيض، يساعد على تطهير الكبد، كذلك يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية التي تكافح احتباس السوائل في الجسم.

بدوره الحليب له قدرة فائقة على تحويل الدهون إلى سكر بسرعة فائقة والذي يتحول بدوره إلى طاقة تمنح الجسم القدرة الكافية على تأدية المهام اليومية، كما أن الكالسيوم الذي يحتويه الحليب ومنتجات الألبان يساهم في تسريع وزيادة الأيض، التخلص من الدهون والوزن الزائد، حيث أظهرت الدراسات أن تناول 3 أو أكثر من منتجات الألبان يومياً يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية عند البالغين، وهذا خلافاً لما يظنه الكثير.

المكونات

• كوب من التوت الأزرق.

• كوب من الحليب.

الطريقة

• يمزج التوت والحليب في الخلاط الكهربائي للحصول على سموذي فعال في تسريع عملية الأيض.

• يتم تناول كوب منه على الريق وقبل الوجبات.

• يمكن استبدال التوت الأزرق بالكرز أو توت العليق منعاً للملل وكذلك الحليب العادي بحليب اللوز.

الشاي الأخضر والقرفة



إلى الشاي الأخضر وفوائده في تسريع عملية الأيض ، يحتوي هذا المشروب على الفلفل الحريف والقرفة، فالأول من الأطعمة التي يشهد بفعاليتها في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، فالتوابل الحارة تحتوي على مواد كيميائية طبيعية تسمى الكابسيسين Capsaicin التي تضاعف وتسرع عملية الأيض، وبالتالي تحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية.

ولجهة القرفة وتأثيرها على عملية الأيض، أظهرت إحدى الدراسات المخبرية الأولية التي أُجريت على أحد مكونات القرفة، وهو مركب يدعى ألدهيد القرفة Cinnamaldehyde وتم نشرها في مجلة Metabolism عام 2018، أن هذا المركب يمتلك تأثيراً محفزاً لعملية الأيض في الخلايا الدهنية في أنسجة الإنسان.

المكونات

• كوب من الماء.

• ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر.

• العسل (حسب الرغبة).

• رشة من الفلفل الحريف.

• ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

الطريقة

• يحضر الشاي الأخضر كالمعتاد.

• يسكب في كوب، ثم يضاف العسل، الفلفل ومسحوق القرفة.

• يتم تناوله على الريق يومياً وقبل الوجبات.

• أخيرًا، أضف القرفة، قلب جيدًا واستهلك المشروب.



