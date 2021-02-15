روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار للكشف عن السلالة البريطانية من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أعلنت روسيا، اليوم، عن تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة البريطانية من فيروس كورونا..مشيرة إلى أن الاختبارات التي أجريت على العينات السريرية للسلالة أظهرت دقة عالية.



وقالت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين ورفاهية المواطن في بيان لها" قام معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا بتطوير وتسجيل نظام اختبار للكشف عن طفرة الفيروس التاجي N501Y (التي تسمى بالسلالة البريطانية)".

واضاف الهيئة " أن التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها لتطوير الكواشف ورصد أي طفرات أخرى في فيروس كورونا، بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية الأخرى التي تتطلب اختبارات جماعية سريعة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 10 يناير أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي التي جرى اكتشافها في البداية في بريطانيا، قد ظهرت الأسبوع الماضي في ستة بلدان أخرى، ليصل المجموع إلى 86 بلدا.

واكدت مديرة المصلحة الفدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا، إن اللقاحات الروسية ستكون فعالة ضد السلالة البريطانية لفيروس كورونا.