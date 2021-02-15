أبرزها الوقاية من السكري.. استشاري يوضح الفوائد الصحية لتناول الشكولاتة الداكنة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني الفوائد الصحية للشكولاتة الداكنة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الشكولاتة الداكنة الأصلية (وليست المضاف إليها سكر أو نكهات) تساعد على الوقاية من أمراض القلبوالسكري والجلطات الدماغية.
وأوضح أن النسبة الصحية لتناول هذا النوع من الشكولاتة هو تناول 30 غراماً مرتين أسبوعياً.
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