بدء حملة تطعيم ضد إيبولا في الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، في تغريدة على "تويتر" إن حملة تطعيم من الإيبولا بدأت في مدينة بوتيمبو بشرق الكونغو الديمقراطية.

وأضافت المنظمة أن العاملين بمركز ماتاندا الصحي، حيث عولج أول مصاب بالإيبولا، كانوا في مقدمة من تلقوا التطعيم.



وسجلت الكونغو 4 حالات إصابة مؤكدة بالإيبولا منذ الإعلان عن عودة ظهور الفيروس في 7 فبراير/شباط في بوتيمبو التي كانت بؤرة تفش سابق أُعلن عنه في يونيو/حزيران الماضي.

ووصلت 1200 جرعة من لقاحات الإيبولا ومعدات تبريد مرفقة بها إلى المدينة، الجمعة، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي تطور منفصل، أعلنت غينيا عن تفش جديد للإيبولا، الأحد، بإصابة 7 أشخاص ووفاة 3.

ويسبب فيروس إيبولا القيئ الشديد والإسهال وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، وتحسنت معدلات النجاة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اللقاحات الجديدة.