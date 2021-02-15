ليبيا تسجل 351 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة وشفاء 822 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 181 إصابة و741 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 127 ألفا و705 أشخاص، بينهم 14 ألفا و698 حالة نشطة، ووفاة 2042 شخصا.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة يومية للإصابات 1639 حالة.