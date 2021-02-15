شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل وفيس بوك» تدرسان إبرام صفقات مع مؤسسات الأخبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج، أن أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، أحرزا تقدمًا كبيرًا بشأن التشريع الذي من شأنه أن يقلب ميزان القوى لصالح المؤسسات الإخبارية.

قال «فرايدنبرج» في تصريحات لمحطة «abc»، «هذا التشريع مهم، ونحن نعتزم تمريره من خلال البرلمان»، مضيفًا «عمالقة التكنولوجيا وشركات الإعلام الأسترالية كانت قريبة جدًا من بعض الصفقات التجارية المهمة، وبذلك ستحول المشهد الإعلامي المحلي»، وفقًا لـ «RT».

وستغير اللوائح الجديدة بشكل كبير كيفية تفاعل وسائل الإعلام والشركات التي تقدم محتوى إخباري، مثل جوجل وفيس بوك، من الممكن أن يكون أيضًا نموذجًا للدول الأخرى غير الراضية عن التأثير المفرط للتكنولوجيا.

يجبر القانون المقترح موزعي المحتوى الرقمي على دفع مقابل مادي للأخبار التي تظهر على منصاتهم والالتزام بقواعد شفافية معينة حول الخوارزميات التي تتعامل مع محتوى إخباري تابع لجهة خارجية، والهدف من ذلك هو دعم الصحفيين الذين رأوا عائدات الإعلانات مع استهلاك الأخبار العالمية من خلال منصات الإنترنت التي يهيمن عليها الاحتكار الثنائي في الولايات المتحدة.

واعترضت جوجل وفيسبوك على التغيير، معللين ذلك بأن المشرعين الأستراليين فشلوا في الاعتراف بكيفية استفادة كتاب الأخبار من المنصات.

واشتكت شركات التكنولوجيا أيضًا من أن اللوائح ستمنح المؤسسات الإخبارية الأسترالية ميزة غير عادلة على منشئي المحتوى الآخرين من خلال منحهم نظرة ثاقبة حول كيفية عمل جوجل وفيس بوك، ووصل الأمر إلى أن جوجل هددت بأن تجعل محرك البحث الخاص بها غير متاح في أستراليا.

ولم يتضح ما إذا كانت المفاوضات الأخيرة مع المديرين التنفيذيين في جوجل وفيس بوك، والتي وصفها «فريدنبرج» في المقابلة بأنها ستؤثر على الترتيب النهائي.