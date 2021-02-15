أوراق الزيتون.. علاج “مثالي” لبعض الأمراض المستعصية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر النباتات مصدرا مهما لعلاج العديد من الأمراض، حتى إن الصناعات الدوائية تعتمد بغالبيتها على مصادر نباتية طبيعية بنسب معينة.

وأثبتت دارسات عدة أن أوراق الزيتون تحتوي على فوائد صحية كثيرة وتساهم أيضاً في علاج بعض الأمراض المستعصية مثل السكري.

وذكر تقرير لموقع “ديلي ميديكال إنفو” الطبي أن أوراق الزيتون تحتوي على العديد من البوليفينولات، والتي تشير الأبحاث إلى أنها تساعد على الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنها تحتوي على العديد من فوائد ورق الزيتون الصحية.

كما يساعد ورق الزيتون على خفض الكوليسترول وضغط الدم، وكذلك تقليل الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

وأكدت دراسات طبية قديمة تم تطويرها أن مستخلص ورق الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتنظيم إفراز الأنسولين بعد استجابة خلايا البنكرياس.

وأثبتت بعض الدراسات أن ورق الزيتون يحتوي على العديد من المركبات النشطة التي يكون لها خصائص تساعد على خفض السكر في الدم.

ويمكن استخدام ورق الزيتون في العلاج على هيئة مستخلص، أو مسحوق، أو كبسولات أو شاي أعشاب، كما أنه لا توجد نسبة محددة ومؤكدة بشكل علمي بشأن الجرعة التي يجب أن يتناولها الشخص، ولكن في بعض الدراسات كان يتناول الشخص عادة ما يتراوح بين 500 و1000 ملليجرام يومياً من مستخلص ورق الزيتون، ولكن يجب استشارة الطبيب واتباع الجرعة والإرشادات الآمنة التي يُوصي بها.