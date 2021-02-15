حيل سريعه لتقوية المناعه بشكل طبيعى

بيروت - نادين محمد - حيل سريعة يمكن أن تساعد على تقوية المناعة بشكل طبيعي وحمايتك من الإصابة بالأمراض إليك أبرزها.

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1. الحصول على قسط كافٍ من النوم



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يرتبط النوم غير الكافي أو السيئ بزيادة القابلية للإصابة بالمرض، كان أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من أولئك الذين ينامون 6 ساعات أو أكثر كل ليلة .



يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة لتقوية مناعتك الطبيعية للسماح لجهازك المناعي بمقاومة المرض بشكل أفضل .



إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فحاول الحد من وقت مشاهدة التلفزيون لمدة ساعة قبل النوم؛ لأن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف والتلفزيون والكمبيوتر الخاص بك قد يعطل إيقاعك اليومي أو دورة النوم الطبيعية في جسمك .

2. تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة .

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3. تناول المزيد من الدهون الصحية

قد تعزز الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والسلمون، استجابة الجسم المناعية لمسببات الأمراض عن طريق تقليل الالتهاب.



يرتبط زيت الزيتون، وهو مضاد شديد للالتهابات، بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات جسمك على محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للأمراض.



4. تناول المزيد من الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة غنية بالبكتيريا المفيدة المسماة البروبيوتيك، والتي تملأ الجهاز الهضمي وتشمل هذه الأطعمة الزبادي ومخلل الملفوف.

هناك ترابط عميق بين صحة الأمعاء والمناعة. قد تعمل الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك على تقوية جهاز المناعة من خلال مساعدته على تحديد واستهداف مسببات الأمراض الضارة.

5. الحد من السكريات المضافة

تشير الأبحاث الناشئة إلى أن السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة قد تساهم بشكل غير متناسب في زيادة الوزن والسمنة ومن خطر إصابتك بالأمراض.

يمكن للحد من تناول السكر أن يقلل الالتهاب ويساعد على إنقاص الوزن، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

نظراً لأن السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك، فإن الحد من السكريات المضافة هو جزء مهم من نظام غذائي معزز للمناعة.

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6. البقاء رطباً

لا يحميك الترطيب بالضرورة من الجراثيم والفيروسات، ويمكن أن يسبب الجفاف الصداع وإعاقة الأداء البدني والتركيز والمزاج والهضم ووظائف القلب والكلى. يمكن أن تزيد هذه المضاعفات من تعرضك للمرض.

لمنع الجفاف، يجب أن نشرب كمية كافية من السوائل يومياً، وينصح بالماء لأنه خالٍ من السعرات الحرارية والمواد المضافة والسكر.

في حين أن الشاي والعصير مرطبان أيضاً، فمن الأفضل الحد من تناول عصير الفاكهة والشاي المحلَّى بسبب احتوائهما على نسبة عالية من السكر.

7. إدارة مستويات التوتر لديك

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يعد تخفيف التوتر والقلق أمراً أساسياً لصحة المناعة، ويعزز الإجهاد طويل الأمد الالتهاب، وكذلك الاختلالات في وظائف الخلايا المناعية.

تشمل الأنشطة التي قد تساعدك في إدارة التوتر لديك التأمل والتمارين الرياضية واليوجا وممارسات اليقظة الأخرى.