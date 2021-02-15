شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح مدى تأثير العطش على الإدراك العقلي للإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي مدى تأثير العطش على مستوى الإدراك لدى الإنسان وقدرته على التفكير.

وقال “الصفي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الجفاف قد يشوش على التفكير، إذ تبين أن الرياضيين الذين فقدوا سوائل أجسامهم توازي 2 ٪من وزنهم ظهرت عليهم مشكلات في الإدراك.

وأضاف” الصفي” أن العطش أو الجفاف يؤثر على قدرة العقل في تنفيذ المهام التي تتطلب الانتباه والتوافق الحركي وما يسمى بالوظائف التنفيذية، كالتعرف على الخرائط ومراعاة قواعد النحو والرياضيات الذهنية والتدقيق اللغوي.

تجدر الإشارة إلى أن الإنسان يحتاج نحو 3 لترات من الماء يوميا لتفادي الجفاف والعطش.