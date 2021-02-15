ماذا تعرفين عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 12:34 مساءً - تم توحيد دول العالم أجمع ليكون يوم الخامس عشر من فبراير من كل عام؛ هواليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك لأن الأطفال هم أغلى ما نملك، ويجب أن تتحد الجهود العالمية لمحاربته، ورفع الوعي الشعبي للوقاية منه، وقد جمعت لك " الخليج 365" وفي إطار الاحتفالات العالمية بهذا اليوم هذه المعلومات التي يهمك معرفتها عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال كالآتي.

أهداف تخصيص اليوم العالمي لسرطان الأطفال

هناك عدة أهداف لتخصيص يوماً لهذا المرض

تحسين الوصول للخدمات الطبية لعلاج المرض في بدايته.

توفير علاج سرطان الأطفال لجميع الأطفال المصابين في جميع أنحاء العالم.

رفع مستوى الوعي بخصوص الأسباب المؤدية للمرض.

توفير الرعاية التلطيفية للأطفال المصابين.

دعم الأطفال المصابين وعائلاتهم، ورفع روحهم المعنوية.

حقائق عن سرطان الأطفال

يصيب السرطان كل أجزاء الجسم مثل الكبار

يصيب سرطان الأطفال في نفس الأجزاء التي تصيب الكبار.

خصص يوم 15 فبراير من كل عام للعناية بالمرضى، وتوفير الرعاية والدعم لهم.

يحدث سرطان الأطفال فجأة دون مقدمات، وهذا ما يميزه عن سرطان الكبار في أي عضو من الجسم.

يصاب الأطفال بالسرطان بمعدلات أعلى من البالغين.

يصاب الرضع بصورة كبيرة بالسرطان عن الأطفال في السن الأكبر من سن الرضاعة أي العامين الأولين من عمر الطفل.

ويُصاب سنوياً في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 175 ألف حالة سنوياً، ويصل معدل الوفيات إلى نحو 96 ألف حالة وفاة سنوياً، ونسبة الشفاء من السرطان تصل إلى 80% في حال تم اكتشافه في مراحله الأولى.

أكثر أنواع السرطان التي تصيب الأطفال

يعد سرطان الدم من أكثر الأنواع التي تصيب الأطفال

تصيب الأطفال سرطانات كثيرة بنسب عالية ومنها حسب الاحصائيات العالمية سرطان الدم، والدماغ والغدد اليمفاوية.

ويصاب الأطفال بسرطان العين والكلى والكبد.

ويصابون بسرطان العظام والانسجة الضامة والغدة الكظرية.

أعراض إصابة الطفل بالسرطان

يجب أن تلاحظ الأم أي تغير على صحة طفلها