متى يمثل الإمساك مشكلة صحية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

يعتبر الإمساك من المتاعب الصحية ‫الشائعة التي تؤرق الكثيرين من حين إلى آخر، ولا يعد الإمساك أمرا مزعجا ‫فحسب، بل إنه قد يمثل مشكلة صحية تستلزم استشارة الطبيب.

‫وحسب طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية بيرجيت تيريونج، فإن أعراض الإمساك تتمثل في:

– الشعور ‫بالانتفاخ والامتلاء

-الضغط الشديد عند التبرز

-عدم التبرز بشكل تام

-خروج البراز على هيئة كتلة صلبة

‫أسباب عدة

‫وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية أن الإمساك له أسباب عدة؛ تتمثل ‫في تناول أطعمة غريبة على المعدة، كما هي الحال في العطلات مثلا، وضعف قاع الحوض.

‫من جانبه، قال البروفيسور كريستيان بيل إن الإمساك المزمن قد يحدث في أي ‫مرحلة عمرية، مشيرا إلى أنه يصيب كبار السن بصفة خاصة، وذلك بسبب قلة ‫الحركة والتغذية قليلة الألياف، وقلة شرب السوائل، فضلا عن بطء ‫عملية نقل البراز في الأمعاء الغليظة.

‫تأثير الأمراض والأدوية

‫وأضاف اختصاصي طب الجهاز الهضمي الألماني أن بعض الأمراض تؤثر بالسلب على ‫عملية التبرز، مثل داء السكري، والخرف، والاكتئاب، والشلل الرعاش ‫(الباركنسون).

‫كما أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على عملية التبرز، مثل أدوية ‫الباركنسون، والأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، والمسكنات المحتوية على ‫الأفيون.

تغذية ورياضة

‫ويمكن مواجهة الإمساك من خلال التغذية الصحية، أي الغنية بالألياف ‫الغذائية، مثل الخضروات والفواكه، والمواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ‫شرب السوائل بكمية كافية.