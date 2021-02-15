اكتشاف 7 تحورات جديدة لكورونا في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

خلصت دراسة جديدة العثور على عدد من التحورات الجديدة لفيروس كورونا ، نشأت في الولايات المتحدة ، بخلاف الطفرات المعروفة .

وأشار فريق من العلماء، في دراسة نشرت الأحد، إلى أن هناك سبعة تحورات جديدة تم اكتشافها في الولايات المتحدة، تعرضت جميعها لتغيير في نفس النقطة بتركيبتها الجينية.

وقال جيرمي كاميل، عالم الفيروسات من مركز علوم الصحة التابع لجامعة ولاية لويزيانا والباحث المشارك في الدراسة: “من الواضح أن هناك أمرا ما يحصل مع هذا التحور”.

وليس من الواضح بعد إن كان هذا التغيير في تركيبة الفيروس قد جعله أكثر قابلية للعدوى، لكن الشكوك تراود العلماء، لأن التغيير طال الجين المسؤول عن دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، وفقا لتحليل نقلته “نيويورك تايمز” عن الدراسة.

ولا يعد التغيير المتشابه في التركيبة الجينية للفيروسات أمرا خارجا عن المألوف، وهو ما أدركه تشارلز داروين في نظرية التطور، وقد لاحظ العلماء أن الأمر ذاته ينطبق على الفيروسات أيضا، ومع تفرّع الفيروس لأشكال عدة من السلالات المختلفة، يراقب الباحثون تطبيقا حيا للنظرية بشكل يومي، وفقا لما ذكرته الصحيفة الأميركية.

ومن الصعب أن تتم الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية، من ضمنها مدى انتشار التحورات الجديدة هذه عبر الولايات المتحدة، إذ تشكل البيانات التي تم جمعها من فحوصات دم المصابين بكوفيد-19 أقل من واحد في المئة فقط، ولاحظ العلماء وجود أدلة على انتشارها في أرجاء مختلفة من البلاد، لكن لا يمكنهم تحديد منشئها الأول.

كما يصعب تحديد ما إن كان سبب الانتقال يكمن في درجة عدوى أكبر لدى هذه التحورات الجديدة أو إن كان انتشارها مدفوعا بالسفر أو التجمعات البشرية.

ويرى العلماء أن التحور قد يتمكن بشكل معقول، من أن يغير قدرة الفيروس على التوغل في الخلايا البشرية، لكن جايسون ماكليلان، عالم الأحياء من جامعة أوستن في تكساس، والذي لم يشارك في الدراسة، حذر من التسرع للوصول إلى نتيجة مؤكدة، وأن العديد من الطرق التي يصل فيها الفيروس أجساد ضحاياه لا تزال مجهول.

وقال في حديث مع الصحيفة الأميركية: “من الصعب أن نفهم ما تقوم به هذه الانقسامات”، مؤكدا على ضرورة دعم الدراسة بالمزيد من البيانات والتجارب.