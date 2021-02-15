فيتامين د يقلل وفيات كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

كشفت دراسة إسبانية صادرة عن جامعة برشلونة ونشرت في شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، عن قدرة فيتامين د في خفض الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 60%، مما دعا السلطات الصحية البريطانية لإدراجه ضمن العلاجات الموصى بها لمصابى كوفيد 19.



وأشارت الدراسة إلى أنه تم التوصل إلى فاعلية الكالسيفيديول المتواجد في فيتامين د 3، على تخفيف حدة الأعراض الناتجة من الفيروس التاجى، بعد أن تم اختباره على أكثر من 550 شخصًا تم إدخالهم إلى أجنحة كوفيد 19 في مستشفى ديل مار في برشلونة.

وأظهرت الدراسة أن تناول 5 جرعات من فيتامين د في فترات مختلفة يسهم في مقاومة الفيروس داخل جسمك، كما تبين أن الحاصلين على جرعات من فيتامين (د) كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % لطلب علاج وحدة العناية المركزة، وفق "اليوم السابع".

وأكد الباحثون إلى أن النتائج المعدلة أظهرت انخفاض معدل الوفيات بأكثر من 60 % لأولئك الذين تلقوا علاج الكالسيفيديول، حيث تناولت الدراسة أيضا العلاقة الواضحة بين فيتامين (د) والوفيات الناجمة عن كوفيد التي هي علاقة سببية، لذا اوصت بضرورة زيادة جرعة وتوافر فيتامين د المجاني لجميع الفئات الضعيفة.

وتوصلت الدراسات إلى أن 5% فقط من مجموعة الكالسيفيديول تم قبولهم في وحدة العناية المركزة، مقارنة بالمصابين الذين لم يتناولوا هذا العقاقير.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة منفصلة أن فيتامين ج والزنك لن يساعدا في محاربة كوفيد، بعد أن أظهرت النتائج قدرتهما فقط في مكافحة نزلات البرد وفيروس الإنفلونزا الأخرى.