سرطان البلعوم.. الأعراض والعلاج والوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد سرطان البلعوم من الأمراض التي تحتاج إلى علاج سريع فور ظهور الأعراض نظرا لخطورته.

ويوجد العديد من الأنواع لسرطان البلعوم حيث قد تتم الإصابة به بالحنجرة أو الفم أو المريء، وقد تختلف هذه الأعراض فيما بينها، ولهذا حرصنا أن نتعرف معا على أعراض سرطان البلعوم بجميع أنواعه وطرق العلاج وكيفية الوقاية من الإصابة بسرطان البلعوم.





أعراض سرطان البلعوم والمريء

يعتبر المريء من الأعضاء المهمة بجسم الإنسان حيث إنه يصل بين البلعوم والمعدة، وقد يصاب المريء بالأورام السرطانية نتيجة التدخين أو تناول الكحول، كما يعتبر عامل العمر من العوامل المهمة حيث إنه يصيب كبار السن فوق سن الستين بشكل أكبر، وتظهر بعض الأعراض على مريض سرطان المريء عادة في المراحل المتقدمة من المرض وتشمل:

عدم القدرة على بلع الطعام من أطعمة صلبة وسوائل.

الإصابة بعسر الهضم والحرقة في المعدة.

الشعور بالألم والضغط على الصدر.

الشعور بالألم عند البلع بشكل كبير.

رائحة الفم الكريهة.

الصعوبة في التنفس.

الإصابة بالنحافة ونقصان الوزن نتيجة عدم القدرة على تناول وبلع الطعام.

نقص نسبة الحديد بالجسم والإصابة بفقر الدم.

الكحة المتكررة، ووجود بحة في الصوت.

أعراض سرطان البلعوم الفمي

سرطان البلعوم الفمي يصيب منتصف الحلق خلف الفم، ويصيب مؤخرة اللسان واللوزتين ويعد من أنواع السرطان الخطيرة وهو مرتبط أيضا بالتدخين والنظام الغذائي الخاطئ الذي لا يحتوي على فواكه وخضروات، كما أنه ينتج عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتشمل الأعراض ما يلي:

الالتهاب في الحلق.

وجود بحة بالصوت.

الإصابة بالسعال المستمر.

الشعور بوجود كتلة في الفم أو الحلق، ويصاحبها الصعوبة في البلع.

وجود ألم في الأذن.

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أعراض سرطان الحنجرة:

سرطان الحنجرة نوع من أنواع سرطان البلعوم العلوي، والذي يصيب منطقة الحلق نتيجة التدخين أو سوء التغذية، كما أنه قد يصيب الإنسان نتيجة العامل الوراثي أو الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي أو عدم الاهتمام بصحة الأسنان، وتشمل أعراض سرطان الحنجرة ما يلي:

الصعوبة في البلع بشكل كبير.

التغيير في الصوت.

الالتهابات بالحلق.

الألم الشديد بالأذن.

السعال بشكل مستمر مع وجود دم.

الشخير والصفير عند النوم.

الانتفاخ في العقد اللمفاوية.

فقدان الوزن.





طرق علاج سرطان البلعوم:

يطلب الطبيب بعض الفحوصات من أشعة وتحاليل للتعرف على مدى انتشار الأورام السرطانية، واختيار الطرق الصحيحة لعلاجها وتشمل طرق العلاج:

العلاج الكيميائي:

يتم اللجوء إلى العلاج الكيميائي لوقف انتشار الخلايا السرطانية بالبلعوم والعمل على علاج الأورام، وتكون مدمجة مع أنواع أخرى من العلاج.

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العلاج الإشعاعي:

يعتبر من أحد الخيارات العلاجية التي يلجأ إليها الطبيب بعد استئصال الأورام الموجودة بالبلعوم، ومن بعدها يتم اللجوء إلى العلاج الإشعاعي لمنع ظهور الأورام مرة أخرى.

الجراحة:

قد يلجأ الطبيب إلى إجراء الجراحة من خلال استئصال بعض أجزاء من الحنجرة والبلعوم، وهذا في بعض الحالات التي تستدعى التدخل الجراحي.





طرق الوقاية من الإصابة بسرطان البلعوم: