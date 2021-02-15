إنفوجراف.. الفحوصات الجينية "إلزامية" قبل الزواج في الإمارات‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إجراء الفحوصات الجينية كفحوصات إلزامية موحدة قبل الزواج وإضافتها للفحوصات الحالية.

وتستهدف الفحوصات تقليل نسبة حدوث وانتشار الأمراض الوراثية، ووقاية الأطفال من الإعاقات الذهنية والجسدية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.



ويأتي القرار بهدف تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، وتخفيف العبء الصحي الاقتصادي على مستوى الإمارات.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن أهمية إجراء الفحوصات الجينية:



