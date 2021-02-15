"الصحة العالمية" تعلن اكتشافا صادما عن كورونا من ووهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشفت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين علامات تدل على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في ديسمبر 2019 مما كان يعتقد سابقا.

وقال المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية التي زارت الصين مؤخراً، بيتر بن إمباريك، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الفريق وجد مؤشرات على انتشار أوسع نطاقا لفيروس كورونا في مدينة ووهان خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بما في ذلك وجود أكثر من 12 سلالة من الفيروس في المدينة بالفعل في ذلك التوقيت.

وأضاف: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو اكتشاف جديد".



واختتمت البعثة، الأسبوع الماضي، مهمتها إلى الصين من دون التوصل إلى نتائج ملموسة حول منشأ الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 2.4 مليون شخص حول العالم.

12 سلالة في ديسمبر 2019





وأشار المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية إلى أن بعثة المنظمة وجدت علامات تدل على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول، حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من فيروس كورونا في ووهان بالفعل في ديسمبر.

وأوضح أن العلماء الصينيين قدموا إلى فريق منظمة الصحة العالمية 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019، وهو ما "يعني أن المرض أصاب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في ووهان" في ذلك الشهر.





ولفت إلى أن هذا الأمر سمح للفريق بالنظر إلى عينات جينية جزئية، بدلا من مجرد عينات كاملة، وبفضل ذلك، تمكنوا من جمع 13 تسلسلا وراثيا مختلفا لفيروس كورونا لأول مرة اعتبارا من ديسمبر 2019.

ويمكن، وفقا لإمباريك، اختصاصي سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، أن توفر هذه التسلسلات، إذا تمَّ فحصها مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة.

وتعد التغييرات في التركيب الجيني للفيروس شائعة وغير ضارة عادة، وتحدث بمرور الوقت مع انتقال المرض وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.

ورفض إمباريك استخلاص استنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات الـ13 لتاريخ المرض قبل ديسمبر.