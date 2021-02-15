شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تغيير نمط الحياة.. تقليل الزيوت وصعود السلم وتخفيف التوتر تنقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت خطط الوجبات المقيدة وأنظمة اللياقة البدنية عالية الكثافة هى بعض الطرق القياسية لتقليل الدهون وإنقاص الوزن، هناك بعض التغييرات فى نمط الحياة التى يمكن أن تسهل عملية إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

فيما يلى.. 10 تعديلات بسيطة على خطط نظامك الغذائى يمكن أن تساعدك فى إنقاص الوزن بفعالية وكفاءة: 1- أضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائى

الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن غالبًا ما يرفضون فكرة الدهون، ولكن هناك دهون صحية غير المشبعة والغنية بالمغذيات يمكن إضافتها لأنها تزيد من الشعور بالشبع وتجنب الإفراط فى تناول الدهون غير الصحية.

2- تقليل كمية الزيت فى الطهى

يجب استخدام كميات أقل من الزيت فى طهى الطعام، فهناك بعض الزيوت غنية بالدهون الصحية مثل زيت الأفوكادو أو زيت عباد الشمس.

3- تناول المزيد من الألياف

تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة طويلة، حيث تعتبر الفاكهة والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والفول والبقوليات من المصادر الرائعة للألياف التى تُحسن أيضًا صحة الجهاز الهضمى.

4- زيادة تناول البروتين

يعد البروتين مصدرًا مهمًا للطاقة فى جسمك، فهو تساعد فى بناء العضلات ويمنحك شعور بالأمتلاء طوال اليوم مما يُقلل من عدد السعرات الحرارية التى تتناولها.

5- تناول المزيد من الخضروات

إذا كنت ترغب فى إنقاص الوزن يجب عليك إضافة المزيد من الخضار إلى نظامك الغذائى، حيث تعد الخضروات الخضراء من المصادر الرائعة للعناصر الغذائية والفيتامينات الصحية.

6- تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3

مثل الأسماك الدهنية التى تساعد على تحقيق أهداف إنقاص الوزن، حيث وجدت الأبحاث أن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يمكن أن تساعد فى تقليل دهون البطن وزيادة معدل الأيض.

7- تناول المزيد من الفاكهة

الفاكهة هى أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والرغبة بالتخلص من دهون البطن مثل التفاح الغنى بالفلافونويد والألياف الصحية التى تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول.

8- استخدم السلم

إذا كان القيام بتمارين رياضية أمر مرهق يمكنك دائمًا استخدام السلالم التى تعمل على تسريع عملية إنقاص الوزن.

قد يؤدى تناول الطعام أثناء العمل إلى زيادة الوزن، فقد تنغرس فى عملك دون الانتباه إلى ما تأكله ومن ثم اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، فإذا كنت ترغب بفقدان الوزن عليك تجنب تناول الطعام أثناء القيام بشيء أخر.

10- تقليل مستويات التوتر لديك والتحكم بها

يمكن أن يؤدى التوتر والقلق إلى هرمونات تحفز الدهون مثل الكورتيزول التى تفتح الشهية وتزيد من الرغبة بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لذلك عليك القيام بأنشطة مختلفة للتخلص من التوتر مثل اليوجا والتأمل.