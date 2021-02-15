كورونا حول العالم.. تمديد الحجر بالجزائر وانخفاض وفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 109 ملايين و388 ألفا و463 إصابة، الإثنين.





وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و411 ألفا و471 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 81 مليونا و471 ألفا و539 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





تمديد الحجر الصحي في الجزائر

قررت الحكومة الجزائرية، الأحد، تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي في 19 محافظة من ضمنها العاصمة، وذلك من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.



وأفاد بيان رئاسة الوزراء بأنه تقرر إعادة الفتح الكلي لجميع المساجد في البلاد، إضافة إلى فتح المطاعم والمقاهي مرة واحدة كل 15 يوما.





8 إصابات جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد- 19 يوم الأحد، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 4869 حالة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات في قوانغدونج وحالة واحدة في كل من تيانجين وشانغهاي وخنان وشنشي.

وصرحت بأن من بين جميع الحالات الوافدة، هناك 4633 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و236 شخصا لا يزالون فيها.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.





713 وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 44299 الأحد، بالإضافة إلى 713 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19 انخفاضا من 1043 الأحد.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة .





لبنان يسجل 2130 إصابة جديدة

سجّل لبنان 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 339122 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239293، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3993 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة .



