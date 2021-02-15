محمد الفلاح - الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

الإثنين 15 فبراير 2021

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل انتظارهما طفلهما الثاني.



ووفقًا لما نشرته "الجارديان"، فإن متحدثا عن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، قال إن الزوجين ينتظران طفلهما الثاني وهما يشعران بسعادة كبيرة وارتشي الذي يبلغ من العمر عام في طريقه ليُصبح الأخ الأكبر لشقيقه أو شقيقته.

ظهرت ماركل في صورة بالأبيض والأسود وهي مستلقية على ظهرها والأمير هاري يضع يده فوق رأسها وهي تمسك ببطنها لتُعلن خبر حملها بطفلها الثاني للجميع.

وأفادت الصحيفة، أن ميسان هاريمان وهي صديقة مقربة للأمير هاري وماركل، وهي التي التقطت هذه الصورة الرائعة قالت عبر تويتر "ميج، أنا كنت حاضرة حفل زفافكما لأشهد على قصة الحب، وصديقتي يُشرفني أن أُشاهد قصة الحب هذه وهي تنمو"، ثم توجهت ميسان بالتهنئة للدوق والدوقة على الأخبار السعيدة.

والجدير ذكره أن المولود الثاني للأمير وماركل سيحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش وعلى الرغم من قرار التنحي الذي اتخذه الزوجان إلا أن الأمير هاري مازال يحتفظ بترتيبه كوريث للعرش البريطاني.

وفي وقت سابق من العام الماضي كشفت ماركل عن مرورها بتجربة الإجهاض وأكدت حزنها ومعاناتها جراء فقدها حملها الثاني.