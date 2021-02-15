شكرا لقرائتكم شاهد.. مفاجأة تُبكي لطيفة في عيد ميلادها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرصت عائلة الفنانة التونسية لطيفة على تحضير مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها، فسجل عدد من أفراد أسرتها أغنية، للتعبير فيها عن حبهم لها.

وعلقت لطيفة على الأغنية التي سجلت بصوت أسرتها بعد مشاركة الفيديو على تويتر، أمس الأحد قائلة: "يا رب ما احلى هذه المفاجأة احلى مفاجأة في حياتي، فرحة حياتي، أمي الله يحفظك ليا أخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا، اخواتي وولاد أخواتي كم أنا محظوظة بعيلتي يا رب تحميهم وتخليهملي هذه أحلى هدية في عمري جاتني، حبيتها كتير بحبكم وبموت فيكم، محظوظة كتير بأمي وأخواتي ربي يخليكو ليا، وبكت كثيرًا لطيفة بتلك المفاجأة".

وكانت لطيفة احتفلت بعيد ميلادها، الذي يتزامن مع عيد الحب (14 فبراير)، بصحبة صديقاتها، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو من المناسبة، موجهة رسالة إلى معجبيها.

وغردت قائلة: "احتفالي مع حبايبي وأخواتي.. ومع حبايبي أحلى فانز في الدنيا بعيد ميلادي.. بحبكم كلكم".

كما قالت في بث مباشر لها: "عيد ميلادي فيه 5 من صحباتي.. شاركوني عيد ميلادي.. هابي فالنتاين".