شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه يمكن إدراجها لروتين العناية بالبشرة..قناع الأفوكادو وخليط الموز بالعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة فمن الأفضل الاعتماد على المكونات الطبيعية، ليس فقط لأنها غير مُكلفة ومتاحة أمامنا ولكن أيضًا لأن لها فعالية كبيرة للعناية بالبشرة، يمكنك اختيار أى نوع من الفاكهة المنعشة الغنية بالعصارة حسب مستوى تغذيتها، خاصة فى الوضع الحالى حيث أن الغالبية يعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم كله، وهذا الأمر يمنحنا فرصة كبيرة للعنية بالبشرة باستخدام هذه المكونات الطبيعية، وهناك 5 طرق مختلفة لإدراج الفاكهة فى روتين العناية بالبشرة، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

فيما يلى.. 5 نصائح حول كيفية إضافة الفاكهة إلى روتين العناية بالبشرة حسبما أفادت بوجا بانجا أخصائية التغذية: 1- قناع الأفوكادو للحصول على بشرة شابة

الأفوكادو الطازج يمكن أن يكون منقذك إذا كنت تعانى من قشور وجفاف الجلد لفترة طويلة، حيث أنه غنى بالزيوت الطبيعية ومضادات الأكسدة والمعادن التى تساعد على اختراق أعماق الجلد وبالتالى فهو يرطب البشرة بالطريقة المرغوبة، من خلال هرس حبة أفوكادو واحدة بعد تقشيرها مع ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون ثم توزيع الخليط بالتساوى على وجهك وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر للحصول على بشرة متوهجة مع مراعاة استخدام هذه الوصفة بانتظام.

2- قناع البرتقال لإزالة الرؤوس السوداء

تحتوى ثمار الحمضيات مثل البرتقال على خصائص قابضة تساعد فى شد البشرة وتنظيفها وتفتيح لونها وعلاج الندبات والعيوب، ويساعد قناع عصير البرتقال بشكل خاص على إزالة الرؤوس السوداء التى هى فى الأساس مزيج من الدهون وخلايا الجلد الميتة التى تسد المسام، حيث اخلطى ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وضعيه على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

3- الكيوى لتجديد شباب البشرة الباهتة

الكيوى فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C و E، وبينما تساعد مضادات الأكسدة على تحييد تدفق الجذور الحرة تساعد الفيتامينات على تجديد شباب البشرة الميتة، كما يحمى الكيوى الجلد أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويساعد على زيادة إنتاج الكولاجين الذى يؤدى إلى إبطاء ظهور علامات الشيخوخة، ويتم إعداده بأخذ لب أو عصير كيوي وخلطه مع ملعقتين أو ثلاثة كبيرة من زيت الزيتون ثم تدليك الخليط على الوجه بحركة دائرية، ثم شطفه بالماء البارد حيث يساعد على زيادة تدفق الدم ويمنحك بشرة ناعمة.

4- التوت للتخلص من البشرة المعرضة لحب الشباب

الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة فى التوت مفيدة للتخلص من السموم والأوساخ من البشرة الدهنية فهو يساعد على تفتيح البشرة، ويمكنك استخدامه بطريقتين، الأولى وضعه مباشرة على بشرة الوجه ثم غسلها بالماء، أو مزج التوت المهروس مع ملعقة كبيرة من العسل ووضعه على الوجه لترطيب البشرة من الداخل.

5- قناع الموز لإزالة البقع الداكنة

الموز معروف بخصائصه الهائلة للعناية بالبشرة فهو غنى بالزنك والمعادن والحديد والفيتامينات التى تساعد على إصلاح البقع الداكنة ومنع ظهور حب الشباب والحفاظ على مرونة الجلد، عن طريق مزج الموز الناضج المهروس مع ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون وثلث كوب من الشوفان الملفوف، ثم وضع الخليط على بشرة الوجه والرقبة لمدة من 15-20 دقيقة وبعد ذلك غسله بالماء الفاتر.