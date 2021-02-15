شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضعف أو فقدان السمع.. إليك 3 وصفات طبيعية منها الثوم وزيت شجرة الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقل القدرة على السمع بشكل ملحوظ مع تقدم العمر ومع ذلك حتى الصغار يواجهون أحيانًا مشكلة فقدان السمع فى الوقت الحالى لعدة أسباب، فإذا كنت تعانى من ضعف السمع يمكنك بسهولة تجربة هذه العلاجات الطبيعية الثلاثة فى المنزل وهى زيت شجرة الشاى والثوم وزيت النيم، مع مراعاة ضرورة زيارة طبيب مختص لمنحك العلاج الطبى المناسب لضعف السمع لديك واستشارته أيضًا حول فائدة القيام بهذه الطرق الطبيعية للمساعدة فى تحسين السمع، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

فيما يلى.. 3 علاجات طبيعية يمكن الاستعانة بها لعلاج ضعف السمع فى المنزل: 1- زيت شجرة الشاى

إذا لم تكن قادرًا على السمع بشكل صحيح فعليك بالتأكيد تجربة زيت شجرة الشاى، فلا يعمل التدليك بهذا الزيت فقط على تحسين الدورة الدموية ولكن إذا وضعت بضع قطرات من زيت شجرة الشاى يوميًا فى أذنيك يمكنك التخلص من مشكلة فقدان السمع.

2- الثوم

الثوم مفيد للغاية لفقدان السمع والعديد من المشاكل الأخرى المتعلقة بالأذن، فإن وضع بضع قطرات من زيت الثوم فى أذنيك يوميًا سيمكنك بالتأكيد من التخلص من مشكلة ضعف السمع لديك، يمكنك حتى تناول فصين أو ثلاثة من الثوم يوميًا فى الصباح فهى مفيدة جدًا للصحة بشكل عام وليس فقط للأذن.

3- زيت النيم

يتم استخلاص زيت النيم من عصارة ثمار شجرة النيم وبذورها وهو ذو ألوان متعددة فمنه الأصفر الذهبى والبنى المائل للأصفر والبنى المائل للأحمر والبنى المائل للأخضر، ومن المعروف أن زيت النيم مفيد جدًا لتحسين القدرة على السمع، حيث يمكنك استخدام زيت النيم مثل قطرات الأذن العادية، ولتحقيق ذلك قُم بوضع من قطرتين لثلاث قطرات من زيت النيم فى أذنيك يوميًا من أجل تحسين القدرات السمعية لديك.