صحة ورشاقة

دراسة إسبانية: فيتامين د يقلل وفيات كورونا بنسبة 60%

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة اسبانية  صادرة عن جامعة ونشرت في شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، عن قدرة فيتامين د في خفض الوفيات الناتجة من فيروس كورونا بنسبة تصل الى 60%، مما دعا السلطات الصحية البريطانية لإدراجه من ضمن العلاجات الموصى بها لمصابى كوفيد، طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ميل.

فاعلية فيتامين د فى خفض معدلات الوفيات من كورونا
فاعلية فيتامين د فى خفض معدلات الوفيات من كورونا

 

وأشارت الدراسة إلى أنه تم التوصل إلى فاعلية الكالسيفيديول المتواجد في  فيتامين د 3، على تخفيف حدة الأعراض الناتجة من الفيروس التاجى، بعد أن تم اختباره  على أكثر من 550 شخصًا تم إدخالهم إلى أجنحة Covid-19 في مستشفى ديل مار في برشلونة .

وأظهرت الدراسة أن  تناول 5 جرعات من فيتامين د في فترات مختلفة يسهم في مقاومة الفيروس داخل جسمك، كما تبين أن الحاصلين على جرعات من فيتامين (د) كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % لطلب علاج وحدة العناية المركزة.

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وأكد الباحثون إلى أن النتائج المعدلة أظهرت انخفاض معدل الوفيات بأكثر من 60 % لأولئك الذين تلقوا علاج الكالسيفيديول، حيث تناولت الدراسة أيضا  العلاقة الواضحة بين فيتامين (د) والوفيات الناجمة عن كوفيد التي هي علاقة سببية، لذا اوصت بضرورة زيادة جرعة وتوافر فيتامين د المجاني لجميع الفئات الضعيفة.

وتوصلت الدراسات إلى أن 5% فقط من مجموعة الكالسيفيديول تم قبولهم في وحدة العناية المركزة، مقارنة بالمصابين الذين لم يتناولوا هذا العقاقير.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة منفصلة أن فيتامين ج والزنك لن يساعدا في محاربة كوفيد، بعد أن أظهرت النتائج  قدرتهما فقط في مكافحة نزلات البرد وفيروس الإنفلونزا الأخرى.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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