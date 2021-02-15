شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إسبانية: فيتامين د يقلل وفيات كورونا بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة اسبانية صادرة عن جامعة برشلونة ونشرت في شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، عن قدرة فيتامين د في خفض الوفيات الناتجة من فيروس كورونا بنسبة تصل الى 60%، مما دعا السلطات الصحية البريطانية لإدراجه من ضمن العلاجات الموصى بها لمصابى كوفيد، طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ميل.



فاعلية فيتامين د فى خفض معدلات الوفيات من كورونا

وأشارت الدراسة إلى أنه تم التوصل إلى فاعلية الكالسيفيديول المتواجد في فيتامين د 3، على تخفيف حدة الأعراض الناتجة من الفيروس التاجى، بعد أن تم اختباره على أكثر من 550 شخصًا تم إدخالهم إلى أجنحة Covid-19 في مستشفى ديل مار في برشلونة .

وأظهرت الدراسة أن تناول 5 جرعات من فيتامين د في فترات مختلفة يسهم في مقاومة الفيروس داخل جسمك، كما تبين أن الحاصلين على جرعات من فيتامين (د) كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % لطلب علاج وحدة العناية المركزة.

وأكد الباحثون إلى أن النتائج المعدلة أظهرت انخفاض معدل الوفيات بأكثر من 60 % لأولئك الذين تلقوا علاج الكالسيفيديول، حيث تناولت الدراسة أيضا العلاقة الواضحة بين فيتامين (د) والوفيات الناجمة عن كوفيد التي هي علاقة سببية، لذا اوصت بضرورة زيادة جرعة وتوافر فيتامين د المجاني لجميع الفئات الضعيفة.

وتوصلت الدراسات إلى أن 5% فقط من مجموعة الكالسيفيديول تم قبولهم في وحدة العناية المركزة، مقارنة بالمصابين الذين لم يتناولوا هذا العقاقير.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة منفصلة أن فيتامين ج والزنك لن يساعدا في محاربة كوفيد، بعد أن أظهرت النتائج قدرتهما فقط في مكافحة نزلات البرد وفيروس الإنفلونزا الأخرى.