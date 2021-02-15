هل يمكن أن تكون مادة الجرافين مضادة لفيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - دفعت الحاجة الملحة إلى علاجات جديدة لفيروس كورونا إلى إجراء دراسات حول مثبطات العدوى الفيروسية ، حيث تصف ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Small النشاط المضاد للفيروسات لمادة الجرافين Graphene المُصنَّعة من الكربون، والتي تشير إلى مناهج علاجية جديدة ضد الفيروس، واستكشف الباحثون استخدام المركبات التى تحتوى على مادة الجرافين والتي تسبب تمزقًا لا رجعة فيه في الغشاء الفيروسي ، ولكنها تترك أغشية الخلايا البشرية سليمة ، أو تسبب فقط ضررًا يمكن إصلاحه بسهولة، ولكنهم استبعدوا المنظفات مثل دوديسيل سلفونات الصوديوم ، لأنها شديدة السمية للخلايا البشرية.



مادة الجرافين وفيروس كورونا

وتحول الباحثون في الدراسة الحالية إلى الجرافين ، وهو مادة نانوية ثنائية الأبعاد تتكون من الكربون، حيث يقدم الجرافين المعدل منصة قادرة على وقف مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض ، البكتيرية والفيروسية.

وأضاف الباحثون مجموعات مركبات مثل كبريتات الجلسرين المتعدد (PGS) إلى سطح ورقة الجرافين، وساعدهم هذا في إنشاء مجموعة من منصات الجرافين ، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك بتأثيرها المثبط على فيروسات كورونا.

وفشل الجرافين الذي يحتوي على سلاسل أليفاتية تحتوي على أقل من 10 ذرات كربون في إظهار تثبيط قوي ، ولكن عندما تم استخدام سلاسل أطول ، تم تعزيز التثبيط وتدمير الفيروسات، ومع ذلك ، كان هذا مصحوبًا بسمية الخلايا.

وفي تجربة لفيروس كورونا القطط، لاحظوا القضاء الفعال على العدوى عند معالجتها بمركب الجرافين الوظيفي ، مما يشير إلى إمكاناتها كعوامل وقائية، ثانيًا ، لاحظوا نفس التوقف شبه الكامل لتكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة بالفعل.

أقنعة الجرافين أفضل من الأقنعة المصنوعة من ألياف الكربون

ويُعرف الجرافين بخصائصه المضادة للبكتيريا، حيث قام الباحثون باختبار فاعلية الجرافين المستحث بالليزر وحقق كفاءة عالية مضادة للبكتيريا بنحو 82٪. وبالمقارنة ، كانت الكفاءة المضادة للبكتيريا لألياف الكربون المنشط والأقمشة المصهورة ، وهما من المواد شائعة الاستخدام في الأقنعة ، 2 % و 9 % فقط على التوالي.

ووفقا للبحث، أظهرت مادة الجرافين المستحث بالليزر قدرة فائقة ضد البكتيريا المتطايرة، ويتفق الباحثون على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الآلية الدقيقة لخاصية قتل البكتيريا في الجرافين، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون مرتبطًا بتلف أغشية الخلايا البكتيرية بسبب الحافة الحادة للجرافين.