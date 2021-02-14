شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تساعد أجهزة قياس درجة الحرارة في إيقاف فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند دخولك إلى مطار أو عيادة طبيب أو مؤسسة ما، ستفأجأ بشخص ما بيده يمد مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى جبهتك من أجل تقييم درجة حرارتك، حيث يتم قياس درجة الحرارة لمحاولة تحديد ما إذا كان لديك ارتفاع في درجة حرارة الجسم العميقة أم لا، وهو ما يشير إلى الحمى، وهي إحدى العلامات الرئيسية لـ كورونا.

الشيء الجيد في استخدام موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء هو أنها سريعة وبسيطة، ويمكنها فحص العديد من الأشخاص بسرعة دون إزعاجهم ، على سبيل المثال، المسافرين الذين يتنقلون عبر مطار أو الأشخاص الذين يدخلون الاستاد الرياضي. ولكن لكي تكون أدوات الفحص الشامل مفيدة ، يجب أن تكون موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دقيقة أيضًا - وهنا تنشأ المشاكل، وفقا لتقرير موقع " The Conversation "



ماسحات الحرارة وفيروس كوورنا

يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحمى هي أحد الأعراض الرئيسية لـ كورونا ، إلا أن العديد من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض ، أو يصابون بالحمى بعد أن يصبحوا معديين ومرضى ودخلوا المستشفى. 11٪ على الأقل من المصابين لا يعانون من الحمى ، و 43٪ فقط من المرضى الذين يعانون من المرض بما يكفي لدخول المستشفى يعانون من الحمى. لذا ، فإن البحث عن الحمى ليس طريقة مضمونة.

يوضح التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء يمكنها قياس درجة حرارة الجلد بدقة ، فإن السؤال الحقيقي هو: هل تخبرنا درجة حرارة الجبهة بأي شيء عن درجة حرارة الجسم العميقة ، وهي العلامة الحقيقية للحمى؟ في بعض الظروف الخاضعة للسيطرة الشديدة ، يمكن أن تشير درجة حرارة الجبهة المتزايدة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم العميقة - وهذا هو السبب في أن الناس يضعون أيديهم على جبينك عندما تقول إنك لست على ما يرام.

لكن المشكلة هي أن درجة حرارة الجبين أو الجلد يمكن أن تزداد أو تنقص بشكل مستقل عن درجة حرارة الجسم العميقة ، وذلك لأسباب عديدة، مثلا بعد أن كنت في بيئة باردة أو حارة ، حروق الشمس ، بعد ممارسة الرياضة للتو ، وارتداء الكثير من الملابس ، وشرب الكحول ، وتناول الطعام للتو ، ووجود مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية - يمكن أن تؤثر جميعها على درجة حرارة الجلد.

يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى نتائج إيجابية خاطئة ، حيث يُشتبه في إصابة شخص ما بالحمى عندما لا يكون كذلك ، وسلبيات كاذبة ، حيث يجتاز الشخص اختبار الفحص ولكنه مصاب بالحمى، ولا توجد نتيجة جيدة. الأول يعني أنه سيتعين فحص الأشخاص أو منعهم من القيام بالأشياء. يعني هذا الأخير أن الأفراد المصابين يمكنهم الوصول إلى الأماكن التي يمكنهم فيها نشر العدوى ، أو الشعور بأنهم خاليون من الفيروسات ، لذلك لا تحتاج إلى اتخاذ احتياطات أخرى ، مثل ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي أو غسل أيديهم.

كل ما سبق دفع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى استنتاج أنه على الرغم من اكتشاف بعض حالات كورونا من خلال إجراءات فحص درجة الحرارة في المطارات ، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الإجراءات ، على وجه العموم ، ليست فعالة.

في المملكة المتحدة ، حذرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالمثل من أن "منتجات فحص درجة الحرارة ، التي يقدم بعضها ادعاءات مباشرة لفحص فيروس كورونا ، ليست طريقة موثوقة لاكتشاف ما إذا كان الأشخاص مصابين بالفيروس"، كما أشارت الوكالة الكندية للأدوية والتقنيات في الصحة منذ سنوات إلى أن "دقة موازين حرارة الجلد بالأشعة تحت الحمراء ملتبسة وتتطلب مزيدًا من البحث".



قياس الحرارة

التنسيق بين اليد والعين

بالنظر إلى استمرار الحاجة إلى طريقة دقيقة للفحص الشامل ، ولأن موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء شائعة جدًا بالفعل ، فما الذي يمكن فعله لتحسين دقتها؟

قد تكون إحدى الطرق التي درست هي الالتزام بنفس المجموعة ، لكن لابد من تغير طريقة استخدامها قليلاً، نحن نعلم أن أطراف الجسم أكثر تفاعلًا مع المظهر الحراري العام للجسم - أن الأصابع ، على سبيل المثال ، تزيد أو تنقص درجة حرارتها كثيرًا مع ارتفاع درجة حرارة الجسم العميقة وتنقصها قليلاً. في المقابل ، فإن الرأس - وخاصة زوايا العين - أكثر اتساقًا وانعكاسًا لدرجة حرارة الجسم العميقة.

يمكن أن يوفر النظر إلى هذه الأجزاء من الجسم والاختلاف في درجة الحرارة بينها مؤشرًا أكثر دقة عما إذا كانت درجة حرارة الجسم العميقة ترتفع بسبب الحمى. قد ينجح هذا لأنه ، في العديد من السيناريوهات التي ترتفع فيها درجة حرارة الجسم العميقة ، تزداد درجة حرارة الأطراف أيضًا - على سبيل المثال أثناء ممارسة الرياضة ، وعند شرب الكحول ، والسخونة عند ارتداء الكثير من الملابس ، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك ، يقل الفرق بين درجة حرارة العين والأصابع.

لكن مع الحمى ، تزداد درجة حرارة الجسم العميقة بينما تزداد برودة اليدين ، وبالتالي يزداد الفرق بين درجة حرارة العين والإصبع. لذلك ، قد تكون الطريقة الأكثر دقة لاستخدام موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن كورونا هي قياس درجة حرارة اليد وزاوية العين وتحديد الفرق.