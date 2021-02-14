شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لإغلاق عام فى فرنسا بعد انتشار المتغيرات الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الصحة العامة الوطنية الفرنسية من أن انتشار المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، قد يؤدي إلى إغلاق ثالث بعد فترة طويلة من الإصابات المستقرة وقلة دخول المستشفيات، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.



مع انتشار المتغيرات الجديدة في فرنسا ، يريد البعض إغلاقًا ثالثًا

وأوضحت الوكالة أنه تم اكتشاف المتغير السائد في بريطانيا فيما يقرب من ربع جميع الحالات في جميع أنحاء شمال فرنسا و20٪ من الحالات في منطقة باريس في أواخر يناير الماضي، حيث تشير الأرقام الصادرة من قبل أكبر شبكة للمختبرات الطبية الخاصة في فرنسا، Biogroup، إلى أن البديل قد انتشر بالفعل بسرعة منذ ذلك الحين في حوالي نصف المناطق غرب باريس.

وجدت الوكالة أيضًا قفزة في حالات المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا في ثلاث مناطق في شرق فرنسا وفي منطقة موسيل ، تم العثور على البديل الجديد في ما يقرب من ثلث حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الأول من فبراير.

من جانبه وعد وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران بتكثيف الاختبارات والتطعيمات، لكنه رفض الاستجابة لدعوات من بعض الأطباء والقادة المحليين لإغلاق جديد، بعد تخطى إصابات كورونا حاجز 3.4 مليون حالة إصابة وأكثر من 80 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

جدير بالذكر أن متغيرات الفيروسات الجديدة انتشرت بسرعة في مناطق متعددة من فرنسا، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار قواعد أقنعة أكثر صرامة وفرض حظر تجول حول ساحل القنال الإنجليزي، مما أدى إلى تزايد الدعوات لإغلاق جديد في الشرق.