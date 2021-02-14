شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول مسكنات الألم.. تجنب الإسبرين والأيبوبروفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مسكنات الألم أفضل دواء للطوارئ ولكن يجب استخدامها فقط عندما تفشل الطرق الأخرى في السيطرة على الألم، ففي المواقف التي تتحمل فيها الألم، ويجب تجنب ظهور هذه الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، و السبب فى هذا- كما يقول أطباء المناعة، الآثار الجانبية التي لا تعد ولا تحصى لتناول الكثير من المسكنات وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

المسكنات هي بالفعل أداة قيمة للتخفيف من الألم ولكنها في النهاية عقاقير ضارة، حيث أن هناك العديد من الآثار السيئة لاستخدام المسكنات وبعضها خطير للغاية، أيضا ، المسكنات المختلفة لها مخاطرعديدة.

أنواع المسكناتأسبرين

يعد الأسبرين أحد أكثر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية شيوعًا أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وهذه في الأساس أدوية مسكنة للألم تقلل من الإحساس وتوفر راحة قصيرة المدىن ولكن يجب ألا تتناول الأسبرين إلا عند الحاجة إليه لأن الاستخدام طويل الأمد لهذا الدواء يمكن أن يسبب مضاعفات بسيطة إلى شديدة مثل :

يمكن أن يؤدي تناوله بشكل متكرر إلى حدوث نزيف داخل المعدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وكذلك تقرحات في المعدة.

يمكن أن يؤدي استهلاك هذا الدواء إلى تلف الكلى.

يمكن أن يؤدي إعطاء الأسبرين للأطفال إلى تعريضهم لخطر الإصابة بمرض خطير يسمى متلازمة راي الذي يؤثر بشكل سيء على الكبد والدماغ.

يوصي الأطباء عمومًا بتناول الأسبرين لمرضى النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأن هذا الدواء يمكن أن يمنع تخثر الدم، كما يمكن أن يتسبب استخدامه على المدى الطويل في حدوث نزيف ، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ ، وهو أمر نادر ولكنه من المضاعفات المحتملة.

الأسيتامينوفين

هذا دواء عام آخر يأخذه الناس دون الحاجة إلى وصفة طبية، كما أن الكثير من أدوية البرد والجيوب الأنفية تحتوي أيضًا على هذا الدواء، ولا يعتبر الأسيتامينوفين خطيرًا مثل الأسبرين، ولكن حتى استخدامه على المدى الطويل يمكن أن يسبب تلف الكبد، بالإضافة إلى ذلك ، إذا حدث خلطته مع الكحول أو إذا تناول الشخص الكحول أثناء تناول هذا الدواء ، فمن المؤكد أنه سيؤثر على الكبد.

الأيبوبروفين

الإيبوبروفين هو أحد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الشائعة بعد الأسبرين، ونظرًا لأنه من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، فهو بالتأكيد ليس مفيدًا للصحة مثل الأسبرين والأسيتامينوفين ولكن له آثار جانبية أقل قليلاً، فعلى الرغم من أنه يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى والمعدة مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى ، فإنه لا يبقى في الجسم لفترة طويلة مما يقلل من فرص الآثار الجانبية، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الإيبوبروفين هم فقط في خطر، وبالتالي ، ليس لديك الكثير من هذا الدواء.

مسكنات الآلام المقررة بوصفة طبية

لقد تحدثنا عن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الشائعة ، دعنا نخبرك الآن عن بعض الأدوية الموصوفة ولماذا بعضها يهدد الحياة، تحتوي معظم مسكنات الألم الموصوفة طبيًا على مواد أفيونية تعمل عن طريق منع الإشارات العصبية من الوصول إلى الدماغ، وهذا يمنع الشعور بالألم وبالتالي يوفر الراحة.

لا يصف الأطباء المواد الأفيونية ما لم تكن هناك حاجة إليها، على وجه الخصوص ، يتجنبون إعطاء المواد الأفيونية للأشخاص الذين يعانون من حالة صحية خطيرة ، أو الذين خضعوا لعملية جراحية مؤخرًا أو الذين يعانون من حالة طويلة الأمد، وفيما يلي قائمة بمسكنات الألم الأفيونية الشائعة:

مورفين

الهيدرومورفون

كودايين

أوكسيكودون

فيكودين

ميبيريدين

بروبوكسيفين

الآثار الجانبية لمسكنات الألم الأفيونية

يعاني جميع الذين يتناولون هذه المسكنات تقريبًا من الإمساك، وهذا مجرد تأثير ضار واحد من المواد الأفيونية، وفيما يلي قائمة بالآثار الجانبية الأخرى التي تسببها هذه الأدوية:

النعاس

دوخة

غثيان

التعرق المفرط

أفكار حزينة وكئيبة

تركيز ضعيف

تشمل الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى لتناول الكثير من المسكنات ما يلي:

ضعف الجهاز المناعي حيث يعتمد جسمك على هذه المواد الأفيونية ويفقد مع مرور الوقت مناعته الطبيعية.

كثير من الناس يدمنون على أخذ هذه لتهدئة حواسهم والحصول على الراحة. هذا يؤدي إلى تعاطي المواد الأفيونية ويمكن أن يتسبب في وفاة الشخص الذي يتناولها، ويمكن أن يؤدي تناول عدد كبير من الأدوية الأفيونية أو تناولها بشكل متكرر إلى توقف التنفس.

خطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب استخدام المسكنات

وجد فريق الباحثين أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية يبدأ في الأسبوع الأول من تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، إلى جانب ذلك ، يتضاعف الخطر تقريبًا في الشهر الأول، ويزداد الخطر مع الجرعات العالية ، ويكون الخطر أكبر خلال الشهر الأول من استخدام المسكنات ، وبمجرد التوقف عن تناول المسكنات هذا الخطر ينخفض ​​فعليًا خلال فترة زمنية ".