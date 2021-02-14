شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يزيد فرص الإصابة بالخرف واضطرابات الدماغ لعقود قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فقدان الشم والانفصال العاطفي والاضطرابات المعرفية أعراضا شائعة بين الناجين من فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغ البعض عن أعراض عصبية غريبة منها رعشة وإرهاق شديد ورائحة وهمية ودوخة ونوبات من الارتباك العميق، وهي حالة تُعرف باسم "ضباب الدماغ" ففي دراسة مبكرة لأكثر من 200 مريض في ووهان ، تم تحديد المضاعفات العصبية في 36 % من جميع الحالات وفي 45 % من الحالات الشديدة، فيما أفادت دراسة أخرى في فرنسا في مجلة نيو إنجلاند الطبية بوجود أعراض عصبية لدى 67 % من المرضى.



كورونا يزيد من الخرف

ووفقا لتقرير جريدة" نيوزويك" الأمريكية، فإنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة الآثار طويلة المدى لـ كورونا على الصحة الإدراكية للناجين، يخشى العلماء الآن من أن الإصابة بكورونا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فرص الإصابة بالخرف والأمراض العصبية التنكسية الأخرى في العقود المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا متزايدًا من النقل الطويلة لفيروس كورونا عانوا بالفعل بالمعايير السريرية من متلازمة التعب المزمن (CFS)، وهي حالة غامضة تسمى أيضًا التهاب الدماغ والنخاع العضلي ، وتبدأ من الإرهاق الشديد وعدم تحمل التمارين الرياضية ومجموعة كاملة من الأمراض العصبية الغريبة والمنهكة الأخرى أعراض.

في الأشهر الأخيرة، بدأت المؤسسة الطبية للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية الأمريكي (NINDS)، في الاستجابة للأزمة بشكل متأخر، في حين أن فيروس كورونا كان يُعتبر في الأشهر الأولى فيروسًا تنفسيًا بشكل أساسي، هناك الآن تقدير متزايد لتأثيره على الأعضاء الأخرى ، بما في ذلك الدماغ، بالإضافة إلى ذلك ، بدأت وسائل الإعلام بشكل متزايد في لفت الانتباه إلى أزمة النقل لمسافات طويلة وأعراضها المعرفية.

في غضون ذلك ، يبذل علماء الأعصاب ما في وسعهم ويركزون جهودهم على طرق التدخل المبكر في بداية ظهور كورونا من خلال العلاجات التي تقلل الضرر طويل المدى للدماغ.