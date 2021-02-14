صحة ورشاقة

بتر أصابع امرأة إيطالية بعد تسبب أعراض غريبة لكورونا في الغرغرينا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بتر أصابع امرأة إيطالية بعد تسبب أعراض غريبة لكورونا في الغرغرينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تستمر قائمة الأعراض الغامضة المتعلقة بفيروس في المتزايد، منها حالات الالتهاب التى تصيب أصابع اليدين والقدمين والتى تعرف باسم " أصابع كورونا الملتهبة"، وذكر تقرير جريدة New York Post، احد الآثار الجانبية  غير المتوقعة والتى تعرضت لها  امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا في إيطاليا ، بعد أن تحولت أصابعها إلى اللون الأسود بسبب الغرغرينا حيث تسبب فيروس كورونا في حدوث تخثر شديد بالدم ، مما أدى إلى قطع إمدادات الدم عن أطرافها.
بتر اصابه أمراة
بتر اصابه أمراة

 

وأُجبر الأطباء على بتر ثلاثة من أصابعها بعد تشخيص حالة المرأة في أبريل 2020 ، واصفين دراسة الحالة بأنها "مظهر حاد" للمرض، في تقرير جديد نُشر في المجلة الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية والأوعية الدموية الداخلية .

 

 

حاليًا ، يعتقد الكثير في المجتمع الطبي أن التأثير الجانبي قد يكون مرتبطًا برد فعل مناعي شائع بشكل متزايد تجاه كورونا ، والذي يُطلق عليه "عاصفة السيتوكين" ، والتي تدفع الجسم لمهاجمة كل من الخلايا المريضة والأنسجة السليمة.

 

وتقترب الولايات المتحدة من 27 مليون حالة كورونا هذا الأسبوع منذ مارس 2020 ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

 

WhatsApp Image 2021-02-14 at 12.01.53 PM
بتر الاصابع  

وفي حين يعاني العديد من الأمراض المشابهة لتلك المرتبطة بالأنفلونزا ، مثل الحمى وآلام الجسم وصعوبة التنفس واحتقان الأنف ، فإن العلامات التحذيرية الشائعة الأخرى تشمل الغثيان والقيء والإسهال وعدم القدرة الغامضة على التذوق والشم.

 

 

وكشف الباحث في جامعة كينجز كوليدج لندن ، تيم سبيكتور ، أستاذ علم الأوبئة الجينية ، أن واحدًا من كل خمسة مرضى مصابين بـ COVID-19 يبلغ عن أمراض أقل شيوعًا ، مثل الطفح الجلدي وتقرحات الفم واللسان المتضخم ، والتي لم يتم تضمينها في قائمة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. .

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا