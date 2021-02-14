شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بريطانيون يحذرون: نزلات البرد الحادة علامة الاشتباه فى إصابتك بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مجموعة من الأطباء العامين في المملكة المتحدة مؤخرا من أنه يجب التعامل مع أعراض نزلات البرد الحادة كعلامة على الإصابة بفيروس كورونا، وأكدو أن المرضى عادة ما يعانون من أعراض نزلات البرد مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع قبل أن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.



أطباء بريطانيون إن نزلات البرد هي علامة على COVID-19

وقال رئيس AIIMS - معهد عموم الهند للعلوم الطبية بوبال وجامو:" لا يمكن وصف نزلات البرد بنسبة 100 % بأنها علامة على فيروس كورونا" لكنه أصر أيضًا على أنه لا ينبغي للناس التخلي عن حذرهم والاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وبحسب ما ورد كتب ما يصل إلى 140 ممارسًا عامًا في شرق لندن وأخصائي الرعاية الصحية رسالة مفتوحة إلى كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي وسوزان هوبكنز من الصحة العامة في إنجلترا، مطالبين بإدراج نزلات البرد تحت أعراض كورونا المحتملة، قالوا إن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكن أن ينشروا الفيروس عن غير قصد معتقدين أنه مجرد نزلة برد موسمية أخرى.

لكن الأطباء اقترحوا أن تعريف حالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة ومعايير الاختبار يجب أن تشمل أيضًا الزكام (سيلان الأنف) والبرد، وأضافوا في الرسالة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية أنه حتى أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يجب أن يعزلوا أنفسهم خلال الأيام الخمسة الأولى عندما يكون من المرجح أن يكونوا معديين.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا فيروس كورونا هي الحمى والسعال الجاف والتعب، تشمل الأعراض الأقل شيوعًا فقدان حاسة التذوق أو الشم، والأوجاع والآلام ، والصداع ، والتهاب الحلق ، واحتقان الأنف ، واحمرار العينين ، والإسهال ، أو الطفح الجلدي.