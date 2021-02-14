شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم بجرعة واحدة فعال للعاملين بالرعاية الصحية المصابين سابقًا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من العلماء من كلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة مؤخرًا بتقييم الآثار المناعية للتطعيم بجرعة واحدة ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكشفت النتائج أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين سابقًا بفيروس كورونا، يطورون أجساما مضادة أعلى بشكل ملحوظ استجابةً لجرعة واحدة من لقاح كورونا، مقارنةً بعاملي الرعاية الصحية الذين لم يسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا، فى الدراسة المنشورة حاليًا على موقع medRxiv *.



جرعة واحدة من اللقاح للعاملين بالرعاية الصحية

ومنذ ظهوره في ديسمبر 2019 في الصين ، تم الإبلاغ عن أكثر من 103 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ COVID-19 ، بما في ذلك 2.25 مليون حالة وفاة ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ولمواجهة الانتشار السريع لـ الفيروس، بذل المجتمع العلمي بأكمله جهودًا كبيرة لتطوير علاجات ولقاحات محددة.

وحاليًا، يتم طرح العديد من لقاحات كورونا المحتملة بمستويات سلامة وفعالية جيدة في العديد من البلدان، والهدف الأساسي لبرامج التطعيم هذه هو تحصين وحماية العاملين في الخطوط الأمامية.

وبسبب أوجه القصور في إنتاج اللقاح وتوزيعه ، بدأت بعض البلدان في النظر في جرعات اللقاح دون المستوى الأمثل (نصف أو جرعة واحدة) لتعظيم التغطية، على الرغم من أن الدراسات السريرية أظهرت أن الأشخاص المصابين سابقًا بعدوى كورونا يطورون مناعة تكيفية يمكن أن تحميهم من الإصابة مرة أخرى لمدة ستة أشهر على الأقل، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت جرعة اللقاح دون المثالية يمكن أن تحفز الاستجابات المناعية المرغوبة لدى هؤلاء الأفراد.

وفي الدراسة الحالية ، قام العلماء بفحص استجابات الأجسام المضادة الناتجة عن جرعة واحدة من لقاح COVID-19 في العاملين في مجال الرعاية الصحية مع أو بدون عدوى سابقة لـ كورونا.

وشارك ما مجموعه 59 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الدراسة، وكشفت النتائج أنه استجابةً لجرعة لقاح واحدة ، طور المشاركون الذين تعرضوا سابقًا لـ COVID-19 عيارًا أعلى بكثير من الأجسام المضادة المرتبطة بالارتفاع مقارنةً بأولئك الذين ليس لديهم أي تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا، وبالمثل ، لوحظ وجود مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات في المشاركين المصابين بعدوى سابقة لـ كورونا مقارنة مع غيرهم.

وتسلط الدراسة الضوء على أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من عدوى سابقة لـ كورونا يمكنهم تطوير مستويات كبيرة من استجابات الأجسام المضادة الثانوية استجابةً لجرعة واحدة من لقاح mRNA المحتوي على بروتين الفيروس كمستضد للقاح.

وتشير الدراسة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تؤدي إلى تنشيط مجموعة موجودة بالفعل من الأجسام المضادة للذاكرة (استجابة الاسترجاع) لدى الأشخاص المصابين سابقًا بعدوى كورونا، ووفقًا للعلماء ، يمكن اعتماد نظام التطعيم أحادي الجرعة في أوقات نقص اللقاح لزيادة التغطية إلى الحد الأقصى.