شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات الكترونية لتشخيص أعراض كورونا طويل المدة.. منها ضباب المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تقرير لشبكة "cnbc" الأمريكية، عن أن بعض مرضى كورونا يعانون من ضيق في التنفس وإرهاق وصداع و ”ضباب في الدماغ” لمدة أشهر إلى ما يقرب من عام بعد مرضهم الأولي، والآن ، يعمل أكبر الأطباء والباحثين فى الطب عالميا على تشخيصهم وعلاجهم بشكل أفضل لما يسمونه مبدئيًا "كوفيد الطويل". أوضح التقرير أن بعض مرضى كورونا يعانون من ضيق في التنفس وإرهاق شديد وصداع و ”ضباب في المخ” من أشهر إلى ما يقرب من عام بعد التشخيص الأولي.

ووفقا للخبراء، فإنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الأعراض طويلة المدى خاصة بـ كورونا، أو ما إذا كانت جزءًا من ”متلازمة عامة ما بعد الفيروس”.



الاعارض الطويلة لكورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعًا عالميًا مع ”المرضى والأطباء وغيرهم من أصحاب المصلحة” لتعزيز فهم المنظمة لما يشار إليه طبياً بحالة ما بعد كوفيد، والمعروف أيضًا باسم لونج كوفيد.

كان التجمع الأول من بين العديد من الحاضرين بهدف إنشاء ”وصف سريري متفق عليه” للحالة حتى يتمكن الأطباء من تشخيص المرضى وعلاجهم بشكل فعال، وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم - ما يقرب من 108 مليون شخص حتى يوم الجمعة - حذرت المنظمة من أنه من المحتمل أن يعاني الكثير من هذه الأعراض المزمنة.

حتى الآن ، هناك عدد محدود من الدراسات التي تميز الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كوفيد الطويل أو المدة التي قد تستمر فيها، فكان معظم التركيز على الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو مميت ، وليس أولئك الذين تعافوا ولكن لا يزالون يبلغون عن آثار جانبية طويلة الأمد

يعتقد الخبراء الطبيون أن معظم مرضى كوفيد يتعافون بعد أسابيع فقط من تشخيصهم الأولي ، لكن البعض عانى من الأعراض لمدة ستة أشهر ، أو حتى ما يقرب من عام.

وجدت واحدة من أكبر الدراسات العالمية لـكورونا الطويل Long Covid ، أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض مستمر بعد الإصابة غير قادرين على العودة إلى العمل بكامل طاقتهم بعد ستة أشهر. الدراسة ، التي نُشرت على ما قبل الطباعة MedRxiv ولم تخضع لمراجعة الأقران ، استطلعت أكثر من 3700 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 80 عامًا من 56 دولة لتحديد الأعراض.

ووجدت الدراسة أن الأعراض الأكثر شيوعًا التي ظهرت بعد ستة أشهر كانت التعب والإرهاق بعد التمرين والخلل الإدراكي ، والذي يشار إليه أحيانًا بضباب الدماغ.

دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية لانسيت The Lancet درست 1733 مريضا خرجوا من مستشفى في ووهان ، الصين ، بين يناير ومايو من العام الماضي. من بين هؤلاء المرضى ، أبلغ 76 ٪ عن عرض واحد على الأقل بعد ستة أشهر من المرض الأولي. كانت النسبة أعلى عند النساء.

وكتب الباحثون في الدراسة ”وجدنا أن التعب أو ضعف العضلات ، وصعوبات النوم ، والقلق أو الاكتئاب كانت شائعة ، حتى بعد 6 أشهر من ظهور الأعراض”.

وأشاروا إلى أن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها بعد أشهر من تشخيص مرض كوفيد -19 لشخص ما كانت متوافقة مع البيانات التي تم العثور عليها سابقًا في دراسات متابعة لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة ، أو السارس ، وهو أيضًا فيروس كورونا.



عيادات ما بعد كورونا على الإنترنتتقوم بعض المراكز الطبية الكبيرة الآن بإنشاء عيادات ما بعد كورونا للمساعدة في رعاية المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة. عيادات ما بعد كورونا على الإنترنتتقوم بعض المراكز الطبية الكبيرة الآن بإنشاء عيادات ما بعد كورونا للمساعدة في رعاية المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة.

قالت الدكتورة كاثلين بيل ، الأستاذة في مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس ، إن عيادة فيروس كورونا طويلة الأمد في مستشفاها بدأت في أبريل الماضي مع موجة من الإصابات التي ضربت إيطاليا ونيويورك في وقت مبكر من الوباء.

وأضافت أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها استضافت مكالمة مع مراكز كورونا الطويلة في جميع أنحاء البلاد في يناير لمناقشة نموذجها لعلاج المرضى.