شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تحصل على لقاح كورونا من أسترازينيكا وتستعد لاستقبال جرعات شركة فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة إن المكسيك تلقت شحنة من 870 ألف جرعة من لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا AstraZeneca من الهند اليوم الأحد، بينما تستعد البلاد لإعطاء الأولوية لكبار السن في المرحلة التالية من حملة التطعيم، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحفي، إن المكسيك تتوقع أيضًا استئناف شحنات لقاح فايزر بواقع 494 ألف جرعة يوم الثلاثاء.

قالت الحكومة إن شحنة الأحد تصل إلى حوالي 42% من مليوني جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، تخطط البلاد لاستيرادها من الهند، بالإضافة إلى تعبئتها محليًا.

أبرمت المكسيك والأرجنتين اتفاقية مع استرازينيكا AstraZeneca لإنتاج اللقاح لتوزيع 250 مليون جرعة في نهاية المطاف في أمريكا اللاتينية، بدعم مالي من مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.

بدأت المكسيك، التي لديها أحد أعلى حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم، بتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في ديسمبر لكنها كافحت لتحقيق أهدافها وسط نقص عالمي وتأخير في لقاح فايزر، حيث ستقوم المكسيك بعد ذلك بتلقيح البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهي مجموعة تمثل 12% من سكان المكسيك البالغ عددهم 126 مليون نسمة، بين فبراير وأبريل.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي في ولاية أواكساكا الجنوبية الغربية: إن "اللقاحات متوفرة بالفعل، ولن تتوقف عن الوصول حتى لا تتوقف خطة التطعيم الوطنية".

وقالت الوكالة، إن أمريكا اللاتينية لديه اتفاقيات لملايين أخرى، بما في ذلك كانزينو CanSino الصينية، وسبوتنيكSputnik V الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت المكسيك على لقاحات كافية لتغطية 20% من سكانها من خلال مبادرة كوفاكس COVAX العالمية الخاصة بتوزيع لقاحات كورونا، بقيادة تحالف اللقاحات جافى GAVI ومنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الشحنات لم تبدأ بعد.