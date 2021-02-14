شكرا لقرائتكم خبر عن سانوفى الفرنسية تعلن تأخير لقاحيها لكورونا إلى ما بعد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بول هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية سانوفى، إن مرشح اللقاح لفيروس كورونا الذي طورته سانوفي ومجموعة ترانسلايت Translate الأمريكية "لن يكون جاهزًا هذا العام"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويتز Reuters.

من المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية لهذا اللقاح، والذي يعتمد على تقنية تُعرف باسم mRNA والتي تعتمد عليها اللقاحات المعتمدة من شركة فايزرPfizer ومودرنا Moderna في الربع. الأول من عام 2021.

في ديسمبر من العام الماضي، قالت سانوفي، إنها تستهدف "أقرب موافقة محتملة" على اللقاح في النصف الثاني من عام 2021، بعد بيانات إيجابية قبل السريرية.

ونقل عن بول هدسون قوله: "لن يكون هذا اللقاح جاهزًا هذا العام، لكن يمكن أن يكون مفيدًا في مرحلة لاحقة إذا استمرت المعركة ضد المتغيرات.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد تكون هذه الأخبار بمثابة ضربة أخرى لشركة سانوفى Sanofi، التي تعاني بالفعل من تأخير مرشح لقاح كورونا آخر تأمل في تقديمه للمرضى والذي تعاونت الشركة من أجله مع شركة جلاكسوGlaxoSmithKline البريطانية.

فاجأت المجموعتان المستثمرين العام الماضي بتحذيرهما من أن جرعة كورونا التقليدية القائمة على البروتين أظهرت استجابة مناعية غير كافية لدى كبار السن، مما أدى إلى تأخير إطلاقها في نهاية عام 2021.

أكدت سانوفي، إنها وافقت على تعبئة ملايين الجرعات من لقاح فايزر/ بيو إن تك اعتبارًا من يوليو.

تم الإبلاغ عن إصابة حوالي 108 ملايين شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم وتوفي أكثر من 2.4 مليون شخص منذ تحديد الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019، وفقًا لإحصاء رويترز.

شرعت البلدان في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام في برامج التطعيم الشاملة، بنتائج مختلطة، وهي تواجه الآن ظهور العديد من السلالات المتنوعة التي تجبرها على التحرك بسرعة أكبر.