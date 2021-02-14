شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: يمكن للكلاب شم الحالات الإيجابية لكورونا بعد 4 أيام فقط من التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية عن قدرة الكلاب المدربة بشكل فعال لفحص الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بشكل أسرع وأكثر دقة، وفقا من موقع thehealthsite.

وفقًا للباحثين من جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا في الولايات المتحدة، أثبتت الدراسات بالفعل أن الكلاب يمكنها تحديد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ليس ذلك فحسب، بل يمكنهم القيام بذلك بشكل غير تدخلي، وبسرعة أكبر وبدقة مماثلة أو ربما أفضل من اختبارات الكشف التقليدية.

وتمنح حاسة الشم الكلاب القدرة على اكتشاف الجزيئات بتركيزات صغيرة، جزء واحد في كوادريليون مقارنة بجزء واحد في مليار للإنسان، وفقا للورقة البحثية التي نشرت في مجلة طب تقويم العظام، مع وجود 125-300 مليون خلية شمية وثلث أدمغتها المخصصة لتفسير الروائح.

وعلى الرغم من أن الفيروس نفسه ليس له رائحة، إلا أن المنتجات الأيضية التي يفرزها الأفراد المصابون بفيروس كورونا من خلال غددهم العرقية تم اكتشافها بواسطة 18 كلبا تم اختيارهم للدراسة بمعدل دقة 83-100٪ بعد أربعة أيام فقط من التدريب.