شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة تحسن صحة قلبك وتشعرك بالسعادة.. تناولها فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ويب إم دي WebMD، يمكن أن تكون الشوكولاتة وغيرها من أشكال التعبير عن الحب مفيدة لك، ليس هناك شك في أن الشوكولاتة يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وتسوس الأسنان، ولكن الباحثون يجدون أنها يمكن أن تكون مفيدة للجسم، وصحة القلب، وتحسين المزاج، فيمكن تناول القليل من الشيكولاتة لتشعرك بالسعادة فى عيد الحب الموافق اليوم 14 فبراير.

تقول سوزان موريس، المتحدثة باسم جمعية التغذية الأمريكية، أن أحد مكونات الكاكاو وهو الفلافونويد، يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب، مؤكدة إن مركبات الفلافونويد من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على الحماية من الجذور الحرة في الجسم، يُشتبه في تسبب الجذور الحرة في إتلاف الشرايين وتحفيز تراكم الترسبات (مواد دهنية) في جدار الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في خفض مستوى الكوليسترول "الضار (LDL) ، وزيادة كمية الكوليسترول "الجيد" (HDL) يبدو أن هذا التأثير المضاد للأكسدة يكون أكبر في الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على المزيد من حبوب الكاكاو، وهو مصدر طبيعي للفلافونويد.

يقول جو فينسون، أستاذ الكيمياء في جامعة سكرانتون في بنسلفانيا، إن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تحسن أيضًا من صحة بطانة الشرايين والأوردة.

في إحدى الدراسات، قال إن الأشخاص الذين لديهم عامل خطر واحد للإصابة بأمراض القلب (مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع الدهون الثلاثية) شربوا كوبًا واحدًا من الكاكاو، غني بالفلافونويد، من هذا المشروب، وجد الباحثون تحسنًا ملحوظًا في مرونة الشرايين.

ولكن، يحذر خبراء الصحة من تناول الكثير من الشوكولاتة لأنها عادة ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، إذا كنت تدلل نفسك أو أحد أفراد أسرتك في استخدام الكاكاو كعلاج، فتناول كميات صغيرة منه.

وفقًا لعدد متزايد من الأبحاث، يمكن أن تلعب الشوكولاتة دورًا في الحفاظ على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، لا يتفق الخبراء دائمًا على كيفية تعزيز هذه العناصر لياقة القلب والأوعية الدموية..