15 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت بريطانيا، الأحد، تطعيم أكثر من 15 مليون شخص بجرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا، وتستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج التلقيح.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش اس" إن البلاد تبدأ، الإثنين، تطعيم من تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً ويعانون من ضعف، وقد دعت نحو 1.2 مليون شخص إلى حجز موعد لتلقي لقاح، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الخطوة مع الانتهاء، الأحد، من تطعيم المجموعات الأربع الأولى ذات الأولوية تشمل نحو 15 مليون شخص.

وقال رئيس الوزراء البريطانيي، بوريس جونسون على "تويتر": "تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة".

بدوره، كتب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك في تغريدة: "خبر رائع: تلقى أكثر من 15 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد".

وتتكون تلك الفئات من الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، المقيمين في دور المسنين والعاملين في هذه الدور والأشخاص الأكثر هشاشة أمام الفيروس.

من جانبه، قال وزير الخارجية، دومينيك راب إن البلد سيركز الآن على تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً بحلول مايو/أيار وجميع الراشدين بحلول سبتمبر/أيلول.

وصرح لشبكة "سكاي نيوز": "هذه العتبة الأولى نحو الخطة الأوسع لتحصين 99% من المعرضين لخطر الوفاة بكورونا بجرعة أولى بحلول نهاية أبريل/نيسان، ثم كل شخص في البلاد بحلول الخريف".

وبدأت بريطانيا أكبر حملات التلقيح على أراضيها في مطلع ديسمبر/كانون الأول، وهي من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا بتسجيلها ما يقرب من 117 ألف وفاة.

وانخفضت في الأثناء معدلات الإصابة بشكل ملحوظ بجميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة بفضل إجراءات الإغلاق الصارمة.

وأدى تحسن الوضع إلى دعوات لرفع قيود الإغلاق الصارمة مطلع مارس/آذار، رغم المخاوف بشأن انتشار النسخ المتحورة من الفيروس التي قد تكون أكثر مقاومة للقاحات.