عبارات عن حب الذات علميها لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - لا يمكن أن ينشأ الانسان سويا دون أن يمتلك تقديره لذاته، وفي حال كان مقدرا لنفسه، ولكل امكانياته ولديه القدرة على تطوير ذاته فهو يخطو بخطا صحصحة وواثقة نحو التقدم والتجاح، ولذلك فيجب أن يتعلم الطفل عبارات تعبر عن حب الذات، ومن خلال ذلك فهو ينمو ويتفاعل ويتحمل، وتساعدك المرشدة التربوية بيان الطريفي وبمناسبة يوم الحب أن تتعرفي على عبارات عن حب الذات يمكن أن يستخدمها طفلك كالآتي.

عبارات موجهة للأم

لا تستهيني بي

يحب الطفل أن يقول لأمه عبارات تشعرها بأنها قد أحسنت تربية طفلها، وهذه العبارات مناسبة للطفل بعد عمر سبع سنوات، مثل أن يقول لها:

الحمد لله أنني قد أدبني القرآن.

أنا فخور بأنني ابنك وتربيت على مبادئك.

لدي ثقة بأنني أستطيع أن أفعل ما هو مطلوب مني.

أنا سعيد لأنني أعتمد على نفسي في البيت، ولست عبئاُ عليك.

عبارات موجهة للمحيطين بالطفل

تنمي القراءة معارفه

حب القراءة علمني الكثير.

أتا أعتذر حين أخطيء وليس عن ضعف مني.

لدي قدرات وأحب أن أستغلها.

ما يهمكم يهمني.

أجمل أوقاتي هي التي ترضون بها عني وأرضى فيها عن نفسي.

كيف تعلمي طفلك حب الذات؟

كوني صبورة

حب الذات يكون مشروطاً بميزان لا يميل، لان الطفل لو أفرط فيه سوف يتحول إلى انسان أناني يصعب التعايش معه.

علميه حقوقه وعرفيه على واجباته.

حب طفلك لذاته ينبع من حبك لذاتك وتصالحك مع نفسك.

يجب أن يعلم طفلك أن حبك له بلا شروط.

وعلميه أن يكتشف قدراته بالتدريج لكي يقدر نفسه.

وحبك لطفلك يعني أن تساعديه في تحديد أهدافه.

ناديه باسمه باستمرار حتى لو غضبت منه لا تشتمي أو تقللي أو تنعتيه بصفات سيئة.

علقي رسوماته في أماكن بارزة في البيت.

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