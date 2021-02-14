شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة وجود ما يسمي بحرق الكوليسترول الضار بالجسم. وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه لا يوجد شيء اسمه “حرق” الكوليسترول. وأشار إلى أن أفضل علاج لارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، هي الحمية والرياضة والأكل الصحي والدواء إذا لزم الأمر.

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