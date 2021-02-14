شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها حصوات المرارة واضطرابات الهضم.. أعراض تنذر بالتهاب البنكرياس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - د ب أ :

أكد مركز البنكرياس السويسري، أن التهاب البنكرياس يستلزم استشارة الطبيب على الفور، وذلك نظراً لأنه قد يهدد الحياة.

وأوضح المركز أن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها حصوات المرارة، مشيراً إلى أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في الآلام الشديدة بالجزء العلوي من البطن، والتي غالباً ما تتخذ شكل حزام وتمتد إلى الظهر.

وأشار إلى أن الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس تشمل الغثيان والقيء والانتفاخ والحمى والارتجاف واضطرابات الهضم والشعور العام بالإعياء.

وأوضح أن العلاج يتحدّد بناء على السبب وشدة المرض، علما بأن الحالات الشديدة قد تستلزم الخضوع للجراحة.